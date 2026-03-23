Warum ein Zettel und ein paar Zahlen im Heimatort des CDU-Spitzenkandidaten zur Landtagswahl manchem Gast des Wirtshauses zur Krone Freibier beschert hat.

Viele CDU-Abgeordnete hatten ein knapperes Rennen zwischen ihrer Partei und der SPD bei der Landtagswahl erwartet – nicht so Gordon Schnieder. Der CDU-Spitzenkandidat, der wohl nächster Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz wird, hatte den Ausgang der Wahl erstaunlich exakt vorhergesagt.

„Er war am Samstag kurz bei uns in der Gaststätte und hat gesagt: Ich mache einen Zettel, den legst Du zur Seite und öffnest ihn am Sonntag um 20 Uhr“, berichtet Roland Göres, Inhaber des Hotels zur Krone in Schnieders Heimatort Birresborn in der Vulkaneifel, der RHEINPFALZ. Gesagt, nicht getan. Im Trubel des Abends geriet die Idee in Vergessenheit.

Lokalrunde versprochen

Am Wahlsonntag war Schnieder aber nochmal in der Krone, diesmal mit der Familie zum Mittagessen. Er schrieb Zahlen auf einen Zettel, versiegelte ihn und gab ihn Göres. „Ich habe ihm gesagt, wenn das stimmt, gebe ich eine Lokalrunde aus“, berichtet der Gastwirt.

Um 20 Uhr öffnet Göres dann das Kuvert und liest: CDU 31 / SPD 26. Fast exakt so viele Stimmen bekamen die Parteien – die SPD 25,9, um genau zu sein. „Dass er es schafft, hab’ ich geglaubt“, sagt Göres, „dass es so deutlich wird, damit hab’ ich nicht gerechnet.“

Der Fotobeweis

Und hat er die Abmachung mit Schnieder am Wahlabend eingehalten? „Ja sicher“, sagt Göres. „Ich habe ein frisches Bier gezapft, den Zettel dazugelegt, ein Foto gemacht und es ihm geschickt“, sagt Göres. Und den 20 Gästen hat er wie versprochen ein Getränk spendiert.