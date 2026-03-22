Nach 35 Jahren schickt sich die CDU an, die SPD aus der Mainzer Staatskanzlei zu vertreiben. Entsprechend gut ist die Stimmung bei der Wahlparty.

Schon vor 18 Uhr können die CDU-Abgeordneten und ihre Anhänger das Grinsen kaum unterdrücken. Sie versammeln sich zur Wahlparty im Haus der Abgeordneten in Mainz. Der Fraktionssaal ist zum Bersten voll. Es ist so heiß und stickig, dass der Germersheimer Landrat Martin Brandl, der zuvor lange Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion war, die Fenster aufreißt. Wer hier ist, kennt Zahlen aus Nachwahlbefragungen – daher das Grinsen. Denn die Prognosen sehen für die CDU überraschend gut aus. Sie liegt vor der regierenden SPD.

Als um 18 Uhr die ersten offiziellen Prognosen auf den Bildschirmen auftauchen, gibt es kein Halten mehr. Der Balken für die SPD ist kleiner als der für die CDU. Der Jubel ist ohrenbetäubend, die Menschen umarmen sich, lachen vor Erleichterung. Nach 35 Jahren SPD-Herrschaft im Land sieht es so als, als würde die CDU demnächst in die Staatskanzlei einziehen. Die Junge Union skandiert Fangesänge wie im Fußballstadion und viele singen mit. Die Bandbreite reicht von „35 Jahre sind vorbei“ über „ Gordon Schnieder olé“ bis hin zu „In Mainz regiert nur einer: Gordon Schnieder und sonst keiner.“

Der Besungene lässt noch etwas auf sich warten – im Gegensatz zu seinem Bruder, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Hatte er erwartet, dass seine Partei so klar, einige Prozentpunkte, vor der SPD liegen würde? „Ganz ehrlich, nein“, sagt er. „Ich dachte, es wird ein knapperes Ergebnis, knapper als das um 18 Uhr.“ Dass sich die Stimmung im Land zugunsten der CDU entwickelt, habe er in den vergangenen beiden Wochen gespürt. „Da wusste ich, da ist was möglich.“ Sein Bruder habe enorm gekämpft und sei überaus überzeugend gewesen.

„Das ist Wahnsinn“

Wer sich im Saal umhört, warum die CDU vorne liegt, hört an diesem Abend immer dieselbe Analyse: Das TV-Duell im SWR sei der Wendepunkt gewesen. „Schweitzer hat geschwurbelt, Schnieder hat klare Antworten gegeben“, sagt etwa Landrat Brandl. Ähnlich klingt Markus Wolf, Abgeordneter aus Bad Dürkheim. Ab dem TV-Duell habe er an den Sieg geglaubt. „Das hat was ausgelöst, das hat man auch im Wahlkampf an den Haustüren gemerkt“, sagt er. Und spricht strahlend von einem historischen Tag für die CDU. Der Neustadter Abgeordnete Dirk Herber schafft es kaum aus dem Fraktionssaal heraus an den Kühlschrank, um sich ein Bier zu genehmigen. Ständig muss er stoppen und andere Glückliche umarmen. „Das ist Wahnsinn“, sagt Herber. Die Anspannung sei groß gewesen, und nun ein solcher Abstand zur SPD. „Damit hätte keiner gerechnet.“

Bis gestern sei er die Ruhe selbst gewesen, sagt der Bundestagsabgeordnete und CDU-Generalsekretär im Land, Johannes Steiniger. Heute habe die Nervosität dann durchgeschlagen. Auch er verweist auf das TV-Duell. Es sei Strategie gewesen, dieses Aufeinandertreffen zwischen Schweitzer und Schnieder zu nutzen, um den eigenen Kandidaten im Land bekannter zu machen und dessen Fähigkeiten und Wissen zu zeigen. Mit Erfolg, wie Steiniger sagt. „In den letzten zehn Tagen hat man eine Euphorie in der Partei gespürt“, sagt er. Und im Land die lange erhoffte Wechselstimmung. „Wir haben das alle zusammen ganz gut gemacht.“

Der Sieger dankt auch dem Mitbewerber

Auch Christian Baldauf zeigt sich erfreut. Der Frankenthaler Abgeordnete hatte vor fünf Jahren versucht, die SPD im Land von der Macht zu vertreiben – ohne Erfolg. Nein, er spüre heute keinen Schmerz darüber. Seine Analyse: „Ich kenne Alexander lange und gut“, sagt er über Schweitzer. Daher habe er dessen Nervosität im Wahlkampf gespürt. „Er hat nicht die Performance gebracht“, so Baldauf. „Vielleicht hatte er einfach nicht das Format.“

Um 18.30 Uhr bahnt sich der strahlende Sieger des Abends seinen Weg durch die grölende Menge. Gordon Schnieder betritt die Bühne und ruft seinen Anhängern zu: „Die CDU Rheinland-Pfalz ist wieder da!“ Es dauert eine Zeit, bis sich der Jubel legt und er weitersprechen kann. Zu diesem Zeitpunkt bleibt Schnieder zurückhaltend, der Abend ist noch lang. Seinen Wahlsieg will er nicht ausrufen. Aber er sagt: „Es wird ohne uns in diesem Land nicht mehr regiert in den nächsten Jahren.“ Seinen Dank richtet er nicht nur an die Wählerinnen und Wähler, an alle, die ihn im Wahlkampf unterstützt haben, sondern auch an seine Mitbewerber. „Das war ein äußerst fairer Wahlkampf, und ich bin stolz, dass wir den hier in Rheinland-Pfalz so geführt haben.“