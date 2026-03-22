Nach dreieinhalb Jahrzehnten haben die Christdemokraten im Land die Sozialdemokraten vom Thron gestürzt. FDP, Freie Wähler und Linke sind nicht im Landtag vertreten.

Rheinland-Pfalz hat bei der Landtagswahl an diesem Sonntag den Machtwechsel gewählt. Die CDU um Spitzenkandidat Gordon Schnieder erhielt klar die meisten Stimmen, beendet damit die seit 1991 andauernde Vorherrschaft der SPD im Land und wird recht sicher den kommenden Regierungschef stellen. „Die CDU ist wieder da. Es wird ohne uns in diesem Land nicht mehr regiert“, rief Schnieder am Abend in Richtung seiner jubelnden Anhänger. Bei der Feier in Mainz konnten sie ihr Glück kaum fassen. Mehr als drei Jahrzehnte lang hatte die Partei auf die Rückkehr in die Staatskanzlei gewartet. Nun scheint es bald so weit zu sein.

Bitterer Abend für die SPD

Die SPD um Ministerpräsident Alexander Schweitzer erlebte einen bitteren Abend. Mit Verspätung trat der Regierungschef am Sonntag vor die Kameras, räumte die Niederlage ein, gratulierte Gordon Schnieder zum Wahlerfolg. Die SPD landete mit klarem Abstand auf Platz zwei. Schweitzer wirkte in den Interviews am Abend angefasst, aber auch kämpferisch: „Morgen ist ein neuer Tag. Ein Comeback der SPD ist sicher möglich“, sagte er. Welche Rolle er selbst bei einem solchen Comeback-Versuch spielen wird, ließ er offen.

Vertreter von SPD und CDU im Bund machten keinen Hehl daraus, dass ihre Verbände in Rheinland-Pfalz gegen den Wind ankämpfen mussten, der der großen Koalition in Berlin entgegenbläst. Im Mittelpunkt hätten zu Recht die Landesthemen gestanden, sagte Unions-Fraktionschef Jens Spahn. Die Parteikollegen hätten in Rheinland-Pfalz einen „starken Wahlkampf“ auf die Beine gestellt. SPD-Chef Lars Klingbeil kündigte an, auch keiner personellen Diskussion aus dem Weg gehen zu wollen, machte klar: „An Alexander Schweitzer hat es hier sicher nicht gelegen.“

FDP, Freie Wähler, Linke raus

Die AfD hat in Rheinland-Pfalz ihr bislang bestes Ergebnis in einem westdeutschen Land eingefahren. Ungefähr jeder fünfte Wähler hat sein Kreuz bei den Rechtspopulisten gemacht. Nach dem Zuspruch bei der Wahl in Baden-Württemberg vor zwei Wochen freute sich die Partei nun zum zweiten Mal über ein persönliches Rekordergebnis. Die AfD wird wohl die größte Oppositionsfraktion im Landtag stellen.

Auf der Oppositionsbank könnte es bei einer Koalition aus CDU und SPD übersichtlich bleiben. Neben der AfD werden dort dann nur noch die Grünen Platz nehmen. Als Mitglied der Regierung in diese Wahl gegangen, konnte die Partei ihr Ergebnis von 2021 fast bestätigen. Bei Spitzenkandidatin Katrin Eder schwang am Sonntag Erleichterung, aber auch Wehmut über das Ende der Landes-Ampel mit.

Höhere Wahlbeteiligung

Deutlich schlimmer ist die Wahl für den Koalitionspartner von SPD und Grünen ausgegangen. Die FDP fuhr so wenige Stimmen ein, dass sie – wie schon nach den Umfragen der vergangenen Tage erwartet – nur noch unter „Sonstige“ geführt wird. Daniela Schmitt sagte am Abend, sie werde ihrer Partei am Montag einen Vorschlag machen, wie es künftig weitergehen könnte.

Nicht gereicht für einen Einzug in den Landtag hat es für die Freien Wähler und die Linke. Beide hatten sich lange Chancen ausgerechnet, mussten aber im Endspurt zur Wahl entscheidend Federn lassen.

Die Wahlbeteiligung war diesmal hoch: Knapp 70 Prozent haben von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Das waren deutlich mehr als noch 2021.