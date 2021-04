Einmal im Monat treffen sich Bund und Länder. Dann reden sie über die Corona-Bekämpfung. Regelmäßig werden dabei bundesweite und vor allem einheitliche Regeln angemahnt – und dann gehen viele Bundesländer doch ihre ganz eigenen Wege.

Manchmal klingen sie wie tibetanische Gebetsmühlen. Verschlechtert sich die Corona-Lage, rufen manche Politiker aus Bund und Ländern regelmäßig nach einheitlichen und republikweit gültigen Regeln.

Markus Söder, der Regierungschef Bayerns, ist so einer. Dem ging es noch am Dienstag, also am Tag vor dem jüngsten Bund-Länder-Treffen, um möglichst einheitliche Quarantäneregeln aller Bundesländer für Reisende aus deutschen Corona-Risikogebieten, beispielsweise aus Berlin. Was den CSU-Mann freilich nicht daran gehindert hat, im selben Atemzug für Bayern gleich wieder eine Sonderregelung in Aussicht zu stellen: Ähnlich, wie in Rheinland-Pfalz, könnten Einreisebeschränkungen für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots verfügt werden. Söder wörtlich im Bayerischen Rundfunk: „Es spricht viel dafür, diese Regelung von Schleswig-Holstein und auch Rheinland-Pfalz auch in Bayern anzuwenden.“ In Rheinland-Pfalz gibt es die Quarantäne-Regelung übrigens schon seit Monaten.

Merkwürdig: Sie beschließen die Beschlusslage

Ja, wie denn nun? Einheitlichkeit oder Sonderwege? Es ist verwirrend. Die Gleichzeitigkeit sich widersprechender Forderungen und Beschlüsse begleitet die Bund-Länder-Treffen seit Monaten.

Am Mittwoch haben sich Bund und Länder also auf ein Beherbergungsverbot (mit Ausnahmen) für Reisende aus innerdeutschen Corona-Hotspots geeinigt. Heißt es. Was für sich genommen schon kurios anmutet. Denn Bund und Länder haben am 7. Oktober beschlossen, was seit dem 16. Juli Beschlusslage ist – teilweise mit gleichem Wortlaut.

Gleichzeitig haben fünf der 16 Bundesländer zum Oktober-Beschluss eine sogenannte Protokollerklärung abgegeben.

In der Regel werden Protokollerklärungen abgegeben, wenn sich ein Verhandlungspartner nicht durchsetzen konnte, zugleich aber seinen Standpunkt nochmals zur Kenntnis geben will.

Niedersachsen verschnupft, Bremen skeptisch

Mecklenburg-Vorpommern, beispielsweise, behält sich laut Protokollerklärung das Recht vor, weiter als andere Bundesländer zu gehen und mehr als nur Beherbergungsverbote auszusprechen.

Niedersachsen war offenbar verschnupft. Die Vorlage sei „extrem kurzfristig“ und ohne vorherige Abstimmung auf den Tisch gelegt worden. Das Land wolle den Beschluss nun prüfen, hieß es. Die Begutachtung ging dann erstaunlich flott. Denn schon wenige Stunden später verkündete Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): Niedersachsen werde das Übernachtungsverbot nun doch auf den Weg bringen.

Bremen wiederum sieht das Verbot seit längerem schon generell kritisch. Das ist auch in mehreren Protokollerklärungen hinterlegt. Thüringen versteht die Sinnhaftigkeit von Übernachtungsverboten überhaupt nicht.

Berlin teilt gegen Bayern aus

Berlin äußerte sich in seiner Protokollerklärung nicht ausdrücklich zum Beherbergungsverbot. Kaum aber war das Treffen beendet, ließ der Senat öffentlich verlauten: Ein Verbot werde er zunächst nicht aussprechen. Die Stadt-Regierung wolle erst genau hinschauen. Im Rundfunk Berlin-Brandenburg konnte sich der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) einen Seitenhieb auf die Bayern nicht verkneifen: „Wir werden genau beobachten, wie sich die Zahlen in Bayern entwickeln. Über Wochen hatten wir keine verlässlichen Test-Ergebnisse aus Bayern, weil die verschludert wurden. Wir werden uns das angucken, ob wir darauf reagieren müssen.“

Müller konnte sich mit seiner Forderung nicht durchsetzen, Berlin bei der Bewertung des Infektionsrisikos als Einheitsgemeinde zu sehen, auch wenn sich Schleswig-Holstein dem Berliner Anliegen künftig anschließen will. Es bleibt vorerst dabei: Wenn die Anzahl der Neuinfizierten, beispielsweise im Bezirk Berlin-Mitte, 50 pro 100.000 Einwohner überschreitet, gilt für Reisende aus diesem Risikogebiet in Rheinland-Pfalz die Quarantänepflicht (mit Ausnahmen).

Spahn spricht von „Ignoranz“

Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag, also am Tag nach dem Bund-Länder-Treffen mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, und anderen von die Presse trat, hat er das Gespräch vom Vortag verbal weiträumig umrundet und tunlichst gemieden. Statt um Quarantäne, Beherbergungsverbot oder Hotspot-Strategie ging es Spahn um eine einfache Botschaft: „Die Situation, wie bei uns in der Hauptstadt, zeigt, wie es bei einem sorglosen, ja teilweise ignoranten Umgang mit dieser Pandemie auch ganz schnell wieder zu anderen Entwicklungen kommen kann“, sagte er. Manche hielten sich für unverletzlich, „das sind sie aber nicht“.

Spahn bezog sich dabei auf die stark angestiegenen Infektionszahlen in Berlin. Sie werden unter anderem auf Feiern und Treffen zurückgeführt, auf denen die Corona-Regeln, wie etwa das Abstandsgebot, nicht eingehalten werden.

Auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, Thomas Gebhart (Jockgrim), appellierte am Donnerstag: „Es kommt in erster Linie nicht darauf an, in welchem Ort oder welcher Stadt sich jemand aufhält, sondern auf das individuelle Verhalten.“ Die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken) seien neben regelmäßigem Lüften das wirksamste Mittel, die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Berliner Ahnungslosigkeit

Allerdings hat auch Spahn an dieser Stelle ein Problem. Denn die Gründe für den Infektionsanstieg in Berlin liegen aller politischen Äußerungen zum Trotz offenbar im Dunklen. Die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) erklärte dieser Tage, das Ansteckungsgeschehen sei immer schwerer einzuschätzen. Bei 80 Prozent der Ansteckungen sei der Ausbruch überhaupt nicht lokalisierbar.

Auch in Rheinland-Pfalz hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dieser Tage die privaten Feiern als Hauptproblem für steigende Covid-19-Infektionen bezeichnet. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium führt jedoch eigenen Angaben zufolge gar keine landesweite Statistik darüber, bei welchen Gelegenheiten sich die Menschen angesteckt haben. Auf Nachfrage, woher das Land wisse, dass private Feiern das größte Problem seien, verwies Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler auf entsprechende Äußerungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Außerdem gebe es Erfahrungswerte aus Gesundheitsämtern.