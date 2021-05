Rückschläge waren im Lebenslauf von Franziska Giffey (SPD) bisher nicht vorgesehen, es ging immer nach oben. Nun räumt sie ihren Posten als Bundesfamilienministerin, weil es offenbar begründete Zweifel an der Korrektheit ihrer Doktorarbeit gibt. Sozialdemokraten befürchten, dass Giffey ihren Status als Hoffnungsträgerin der Partei verloren hat.

Wie man Dinge gut an Mann und Frau bringt, davon versteht Franziska Giffey viel. Noch bevor sich die Öffentlichkeit ein Bild von der Qualität eines ihrer Gesetze machen konnte, verpasste ihnen die Ministerin gleich ein eindeutiges Prädikat. So entstanden das „Gute-Kita“-Gesetz oder das „Starke-Familien“-Gesetz, obwohl nicht immer alles gut und stark war an den neuen Regeln.

Auch die Art, in der Giffey am Mittwoch ihren Rücktritt bekannt gab, lässt auf eine PR-Strategie schließen. Schließlich nimmt die 43-Jährige für sich Anspruch, ihr Amt zu einem Zeitpunkt zu verlassen, da noch gar nicht klar ist, ob die Freie Universität Berlin (FU) ihr den Doktortitel entziehen wird – auch wenn so einiges darauf hindeutet. Die Botschaft der schriftlichen Erklärung Giffeys ist also: Hier geht eine Ministerin aus freien Stücken, nicht weil sie dazu gedrängt wurde. Sie geht, weil sie „das andauernde Verfahren“ belastet, nicht weil sie möglicherweise seinerzeit wissenschaftlich nicht entschuldbare Fehler gemacht hat. Reflexartig attestierten ihr Parteifreunde „Stil und Größe“, was zeigt, dass Giffeys Kalkül aufgegangen ist – zumindest bei ihren Anhängern.

Ohne Doktortitel in den Wahlkampf

Schon einmal ist sie so vorgegangen. Das war im November vorigen Jahres, als die FU eine erneute, nunmehr dritte Überprüfung ihrer Doktorarbeit ankündigte. Giffey gab noch vor einem Ergebnis bekannt, dass sie ihren Doktortitel künftig nicht mehr führen werde. „Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel“, teilte sie selbstbewusst mit. So gelang es ihr, an ihrer Kandidatur für den Landesvorsitz der Berliner SPD ebenso festzuhalten wie an ihrer Arbeit als Bundesministerin. Mittlerweile ist Giffey SPD-Spitzenkandidatin in Berlin für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Voraussichtlich wird sie ohne Doktortitel in den Wahlkampf starten, was weder ihre Partei noch sie selbst als Makel empfinden dürften. Wie die Wähler im Herbst das sehen, ist offen.

Im Bundeskabinett hinterlässt Giffey zweifellos eine Lücke. Die SPD-Politikerin verwaltete schließlich einen Zehn-Milliarden-Etat und war für vieles verantwortlich, was das Leben von der Wiege bis zur Bahre betrifft: Kitaausbau, Frauenquote, Erzieherausbildung, Zustände in der Pflege. Sie kümmerte sich um gleichwertige Lebensverhältnisse oder um Maßnahmenpakete gegen Hasskriminalität.

Ihr Vorbild: Heinz Buschkowsky

Dass sie wieder dorthin zurückwollte, wo sie herkam – nämlich in die Landespolitik –, hatte sie schon angekündigt. Giffeys politische Wurzeln liegen im Berliner Stadtteil Neukölln, geboren wurde sie in Frankfurt an der Oder. 25 Jahre lebte sie im Osten, bis sie nach Berlin zog. Mit dem damaligen Neuköllner Bezirksbürgermeister und selbst ernannten „Dorfschulzen“ Heinz Buschkowsky verband sie vieles, vor allem das Vertrauen auf die Wirkung klarer Worte.

In dem Stadtteil, in dem viele Menschen mit ausländischen Wurzeln leben, wo arabische Clans die organisierte Kriminalität beherrschen, wo es viele Menschen mit Hartz-IV-Biografien gibt, dort hat Giffey die Leitlinien ihrer Politik gefunden. „Integration verlangt die ausgestreckte Hand, die bei Bedarf aber auch zum Stoppsignal werden muss“, sagte sie einmal. Mit ihrer „Law-and-Order“-Haltung wurde sie eine geschätzte Nachfolgerin des Pragmatikers Buschkowskys, wenn auch argwöhnisch vom linken Flügel ihrer Partei beobachtet. Seit gestern stellt man sich dort die Frage, ob Giffey wirklich noch eine Hoffnungsträgerin für die Hauptstadt-SPD ist.

Konsequenzen gezogen

Nun holt Giffey ihre Neuköllner Zeit ein. Damals, 2009, promovierte sie in Politikwissenschaft und verfasste eine Dissertation über „Europas Weg zum Bürger“. Erste Plagiatsvorwürfe tauchten 2019 auf der Internetplattform Vroniplag auf. Das Präsidium der FU urteilte im Herbst vorigen Jahres, Giffey dürfe ihren Doktortitel trotz Mängeln in der Arbeit behalten. Bald wurden jedoch Zweifel an dieser Prüfung laut, worauf die FU eine erneute Durchsicht ankündigte. Das Ergebnis wird keine politischen Konsequenzen auslösen. Die hat Giffey bereits gezogen.