Franziska Giffey hat einen Fehler begangen und Konsequenzen gezogen. Ihr deshalb „Größe“ zu attestieren, ist übertrieben.

Franziska Giffeys Rücktritt war unausweichlich, zumal sie selbst diesen für den Fall ankündigte, dass ihr der Doktortitel entzogen wird. Da es offenbar so kommen wird, ist ihr Rücktritt konsequent. Sie hat zwar keine Missstände in ihrem Amt zu verantworten, doch versuchte sie sich, mit fremden Federn zu schmücken. Wer einen akademischen Grad erlangen will, muss die Regeln der Wissenschaft einhalten. Andernfalls macht man sich der Hochstapelei schuldig.

Rücktritte sind Ausnahmefälle

Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan wurden ebenfalls des Täuschens und der Schlamperei in ihren Doktorarbeiten überführt – auch sie zogen Konsequenzen wie Giffey. Das war folgerichtig und hat nichts mit menschlicher „Größe“ zu tun, wie dies etwa von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Fall Giffey behauptet wird. Deren Rücktritt ist allerdings auch kein Anlass, um in den Chor jener einzustimmen, die die Verderbtheit oder Selbstsucht der politischen Klasse beklagen. Rücktritte sind Ausnahmefälle des demokratischen Systems. Sie sind für die Betroffenen bitter, aber sie sind ein Korrektiv. Das Problem sind diejenigen, die nicht zurücktreten, obwohl sie sollten.