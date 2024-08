Thüringens AfD-Spitzenkandidat Björn Höcke hat einen TV-Auftritt und andere Termine am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Andere Auftritte will er wahrnehmen, heißt es aus der Partei.

Erfurt (dpa) - Thüringens AfD-Chef Björn Höcke verzichtet nach Angaben seiner Partei aus gesundheitlichen Gründen auf einen TV-Auftritt. «Es ist die momentane Gesamtbelastung im Wahlkampf», sagte Thüringens AfD-Co-Sprecher Stefan Möller der Deutschen Presse-Agentur. Höcke sei «gesundheitlich ein bisschen angeschlagen». Daher wolle man die Arbeit verteilen. Er habe noch viele Aufgaben bis zur Wahl vor sich «und das muss er noch durchstehen können», sagte Möller.

Zuvor hatte der Sender ntv berichtet, dass Höcke nicht wie geplant an einer TV-Runde von ntv und Antenne Thüringen teilnehmen werde. Stattdessen werde Möller in der Runde sein. Der Pressesprecher der Thüringer AfD, Torben Braga, sagte, Höcke habe alle Termine am Mittwoch abgesagt, die übrigen Termine werde er wie geplant wahrnehmen. «Er wird auch morgen wieder gesund sein.»

Nach Angaben von ntv hatte Höcke bereits am Montag seine Teilnahme abgesagt, am Dienstag wieder zugesagt und dann am Mittwochmorgen endgültig abgesagt.

AfD-Chefin Alice Weidel postete am Mittwoch ein Bild von sich und Höcke, im Hintergrund der Erfurter Dom. Geplant ist ein gemeinsamer Auftritt zum Wahlkampfabschluss auf dem Domplatz im Zentrum der Thüringer Landeshauptstadt am Samstag. Möller bestätigte, dass Höcke diesen Auftritt wahrnehmen wolle.