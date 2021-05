Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) ist Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Der Jockgrimer begründet im Interview die für November beschlossenen Beschränkungen, die für Kritiker widersprüchlich sind.

Im Frühjahr war die Zustimmung zu den damals strikteren Maßnahmen größer als beim jetzigen Teil-Lockdown. Wie erklären Sie sich das?

Die jetzt beschlossenen Maßnahmen sind eine große Belastung, wir muten den Menschen damit viel zu. Für viele sind diese Maßnahmen auch hart, und ich kann nachvollziehen, dass sich viele Menschen Sorgen machen. Umso wichtiger ist es, dass wir gut begründen, warum bestimmte Maßnahmen notwendig sind.

Dann kommen wir doch mal zu verschiedenen Kritikpunkten: Die Gastronomen beklagen, dass sie schließen müssten, obwohl sie ausgeklügelte Hygienekonzepte hätten und es in Gaststätten kaum Ansteckungen gebe.

Die Ausgangslage ist, dass die Zahl der Neuinfektionen steigt, dass die Zahl der Intensivpatienten steigt, dass nicht mehr alle Gesundheitsämter alle Kontakte nachverfolgen können. Wir haben eine ernste Lage, und wir müssen die Infektionsdynamik unterbrechen. Deswegen sollen die Kontakte in der Bevölkerung reduziert werden. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin haben zwei Prioritäten gesetzt: einerseits das wirtschaftliche Leben, Produktion, Gewerbe und Handel aufrecht zu erhalten und andererseits Schulen und Kitas offen zu halten. Das bedeutet, dass Beschränkungen im Privaten, im Freizeitbereich notwendig sind. Deswegen sind die Gastronomen von dieser vorübergehenden Schließung betroffen. Ich weiß, dass viele Gastronomen sehr gute Hygienekonzepte haben. Wir müssen aber auch sehen, dass wir bei drei Viertel der Fälle gar nicht mehr sagen können, wo sich jemand angesteckt hat. Überall, wo Kontakte stattfinden, sind Infektionen möglich. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, dass die Gastronomen nicht schuld sind an der Schließung ihrer Betriebe. Deswegen wird es eine Entschädigung des Staates geben. Das ist kein Almosen, sie haben ein Recht darauf.

Vertreter der Kulturszene beklagen sich, dass ihre Branche als verzichtbar eingestuft werde.

Der kulturelle Bereich ist ganz wichtig. Viele Kulturschaffende leisten einen Beitrag für unser Zusammenleben, der unschätzbar ist. Das stellt niemand in Zweifel. Aber ich habe ja erläutert, was der leitende Gedanke der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten war. Und auch für die Kulturschaffenden gilt: Wir werden sie finanziell unterstützen.

Warum gibt es beim Amateursport so starke Einschränkungen, der Profisport bleibt aber erlaubt?

Dass man diesen Punkt kritisch sehen kann, verstehe ich. Es gibt in diesen Fragen auch keine absoluten Wahrheiten. Die Überlegung war auch hier, dass im Freizeitbereich Kontakte reduziert werden sollen. Der Profisport wird als Wirtschaftsbetrieb gesehen, der unter strengen Vorgaben, ohne Zuschauer, aufrecht erhalten bleiben kann.

Warum dürfen Friseure öffnen, Kosmetikstudios aber müssen dicht machen?

Das Schneiden von Haaren wird als stärkeres menschliches Bedürfnis gesehen, das hat in der Abwägung dazu geführt, dass Friseure unter Einhaltung der Hygieneregeln weiter öffnen dürfen.

Diese Woche hat das Verwaltungsgericht Mainz das Verbot der Baumesse in Bad Dürkheim aufgehoben. Das Oberverwaltungsgericht hat das Verbot dann doch gebilligt. Aber haben Sie dennoch Angst, dass die Gerichte Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen?

Aus diesem Grund wollen wir in der Koalition die Rechtsgrundlage im Infektionsschutzgesetz verändern. Es soll einen neuen Paragrafen 28a geben, in dem konkretisiert wird, wie und unter welchen Voraussetzungen einschränkende Maßnahmen der Länder und der Behörden vor Ort möglich sind. Wir werden hier sehr kurzfristig reagieren, um die Rechtsgrundlage konkreter zu fassen, um vorzubeugen, dass Gerichte solche Maßnahmen wieder kippen.

Was muss geschehen, damit die Auflagen nach dem 30. November wieder gelockert werden?

Das hängt in allererster Linie vom Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen ab. Wir werden erst in einigen Tagen sehen, wie sich die Beschränkungen auswirken. Ich habe schon die Hoffnung, dass Licht am Ende des Tunnels ist, wenn wir die nächsten Wochen gut überstehen. Wir sehen ja auch enorme Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung.

Das klingt nicht so, als würden wir im Dezember größere Lockerungen erleben.

Das kann heute niemand seriös sagen, weil es von der Entwicklung des Infektionsgeschehens in den kommenden Tagen abhängt.