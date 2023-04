Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast eine halbe Million Menschen sind seit 2011 in Syrien getötet worden. Jeder zweite der 22 Millionen Syrer ist auf der Flucht. Mit Blick auf die Not der Menschen fordern Experten, dem Assad-Regime einen schrittweisen Abbau der Sanktionen anzubieten – wenn Damaskus Hilfsorganisationen ungehindert arbeiten lässt.

Zehn Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien am 15. März 2011 ist Präsident Baschar al-Assad so isoliert wie nie zuvor. Das liegt nicht nur an der Corona-Infektion des 55-jährigen Staatschefs.