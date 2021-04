Nun liegt er auf dem Tisch, der Gesetzentwurf der Bundesregierung, mit der die Corona-Politik zentral gesteuert werden soll. Die Kanzlerin beruft sich auf die staatliche Schutzpflicht für Leben und Gesundheit und hält die nächtliche Ausgangssperre bei hohen Inzidenzwerten für richtig.

Das Schlüsselwort des Entwurf lautet „verbindlich“. Keine Stadt, kein Landkreis kann von den möglicherweise schon ab kommender Woche geltenden Vorschriften abweichen. Alle beschriebenen Maßnahmen – außer dem Testangebot in den Betrieben – gelten für den Fall, dass vor Ort an drei aufeinander folgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner den Schwellenwert von 100 überschreitet. Die Maßnahmen gelten erst dann nicht mehr, wenn der Wert an fünf aufeinander folgenden Werktagen unterschritten wird. Folgende Regeln sollen gelten, sofern der Bundestag und – vermutlich auch -– der Bundesrat zustimmen:

Ausgangssperre

Sie gilt von 21 Uhr bis fünf Uhr. Ausnahmen gelten in folgenden Fällen: Wenn Gefahr für Leib, Leben und Eigentum droht, insbesondere bei einem medizinischen Notfall. Auch Pressevertreter in Ausübung ihres Berufs und andere Berufstätige, die um diese Uhrzeit unterwegs sein müssen, sind von der Regelung nicht betroffen. Ebenfalls frei bewegen dürfen sich Personen, die andere betreuen oder Sterbende begleiten. Auch die Versorgung von Tieren ist in dieser Zeit erlaubt.

Private Treffen

Private Zusammenkünfte sind nur gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen des Haushalts und eine weitere Person teilnehmen. Kinder bis 14 Jahre, die zum Haushalt gehören, werden hierbei nicht mitgezählt. 15 Personen sind bei Bestattungen und Trauerfeiern erlaubt.

Einkaufen

Geöffnet bleiben ausschließlich Lebensmittel- und Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungskioske, Buchhandlungen, Blumengeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte. Voraussetzung ist, dass sie nur das übliche Sortiment verkaufen dürfen. Was die Anzahl der Kunden betrifft, gilt folgende Regelung: Bei Verkaufsflächen bis 800 Quadratmetern ist nur ein Kunde je 20 Quadratmeter erlaubt. Bei größeren Geschäften darf nur ein Kunde je 40 Quadratmeter anwesend sein. Dabei wird das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske vorgeschrieben. Wer zum Friseur geht, muss nicht nur die Schutzmaske tragen, sondern auch ein negatives Corona-Testat mitbringen, das nicht älter als 24 Stunden ist. Dies gilt auch für medizinische und therapeutische Dienstleistungen, bei denen körperliche Nähe unabdingbar ist.

Schulen

In Schulen gilt allgemein und unabhängig vom jeweiligen Inzidenzwert zwei Mal pro Woche eine Testpflicht. Wird der Inzidenzwert von 200 überschritten, muss der Präsenzunterricht untersagt werden. Die Länder sind angehalten, eine jeweils nach eigenen Vorstellungen geeignete Notbetreuung einzurichten. Bei Abschlussklassen und Förderschulen kann von der Einschränkung abgewichen werden.

Sport

Lediglich kontaktlose Sportarten sind erlaubt, Mannschaftssport ist tabu. Man darf also lediglich allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts Sport treiben. Berufssportler wie Bundesliga-Fußballer und Leistungssportler dürfen jedoch ihren Sport weiterhin ausüben – aber weiterhin ohne Zuschauer.

Kultur und Freizeit

Theater, Kinos und vergleichbare Einrichtungen bleiben geschlossen – ausgenommen sind Autokinos. Auch bleiben Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie Zoos und botanische Gärten weiterhin zu. Ebenfalls nicht öffnen dürfen Freizeitparks, Schwimmbäder oder Saunen sowie Clubs, Spielbänke oder Bordelle. Übernachtungen in Hotels aus touristischen Gründen sind verboten.

Gastronomie

Die Gaststätten bleiben geschlossen, es gibt aber Ausnahmen von dieser Regel: Geöffnet werden dürfen Kantinen in Kranken- und Pflegeeinrichtungen sowie in Betreuungseinrichtungen. In Hotels dürfen lediglich für Hotelgäste (auf Dienstreise) Speisen und Getränke zubereitet werden. Für Fernfahrer muss es Essensmöglichkeiten geben.

Kantinen in Betrieben dürfen offen bleiben, wenn sie für den Arbeitsablauf „zwingend erforderlich“ sind. Wer Speisen zum Mitnehmen anbietet (oder diese ausliefert), kann dies auch weiterhin tun - außer zwischen 21 Uhr und fünf Uhr (siehe Ausgangssperre).

Künftige Erlasse

Besonders strittig ist der Passus des Gesetzentwurfes, in dem der Bundesregierung erlaubt wird, bei Überschreiten des Schwellenwertes von 100 weitere Ge- und Verbote zu erlassen. Vor allem die Oppositionsparteien kritisieren, dass hier der Bundesregierung zu viel Macht eingeräumt wird. Allerdings wird auch festgeschrieben, dass der Bundestag binnen sieben Tagen die Zustimmung zu einer Maßnahme verweigern kann.

Testangebot der Betriebe

Betriebe, Verwaltungen und Einrichtungen müssen künftig ihren Angestellten, die nicht im Homeoffice arbeiten, einmal in der Woche einen Corona-Test anbieten. Wann genau die neue Regelung in Kraft tritt, ist unklar. Laut Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird das in der kommenden Woche sein. Die Angebotspflicht gilt zunächst bis zum 30. Juni.

Der Verordnung zufolge haben Beschäftigte mit einem erhöhten Infektionsrisiko Anspruch auf zwei Testangebote pro Woche. Darunter zählen Angestellte, die auf Veranlassung der Arbeitgeber in Gemeinschaftsunterkünften leben, die in geschlossenen Räumen arbeiten oder die betriebsbedingt häufig Kontakt zu anderen Personen haben. Dem Begleittext der Verordnung zufolge können die Arbeitgeber der Angebotspflicht auch durch die Bereitstellung von Selbsttests nachkommen.

Beschäftigte müssen das Testangebot nicht annehmen. Allerdings appelliert die Bundesregierung, die Möglichkeit wahrzunehmen.

Nach Schätzungen der Bundesregierung werden den Arbeitgebern durch das verpflichtende Testangebot bis zum 30. Juni Kosten in Höhe von gut 1,4 Milliarden Euro entstehen.

