Die heftige Kritik des Normenkontrollrats am Entwurf des Heizungsgesetzes führt zur Frage, warum viele solcher Texte immer undurchschaubarer werden.

Die Bewertungen könnten kaum unterschiedlicher ausfallen. Damit werde „Klarheit, Verlässlichkeit und Vertrauen“ geschaffen, lobte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Entwurf des neuen Gebäudemodernisierungsgesetzes – und damit auch sich selbst. Dem steht die Einschätzung gegenüber, der Entwurf gehöre zu „den handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben“. Die harsche Kritik stammt nicht, wie zu vermuten, von der Opposition, sondern von Lutz Goebel. Der Mann ist Unternehmer und sitzt im Präsidium des Verbands der Familienunternehmer. Er ist zudem, und das verleiht seiner Äußerung durchaus Gewicht, Vorsitzender des Normenkontrollrats. Eines unabhängigen Gremiums also, das neuerdings dem Bundesdigitalministerium angegliedert ist und Gesetzesvorhaben der Bundesregierung überprüfen soll. Im Fall des Reiche-Gesetzes lautet das Prüfergebnis, kurz gefasst: Murks.

Nun gilt auch bei Gesetzesentwürfen manchmal, dass gut gemeint nicht gleichbedeutend mit gut gemacht ist. Und im konkreten Fall ging es darum, unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der schwarz-roten Koalition unter einen Hut zu bringen, was der Klarheit nicht unbedingt förderlich ist.

Überschaubarer Erfolg beim Bürokratieabbau

Aber die aktuelle Kritik des Normenkontrollrats ist ja beileibe kein Einzelfall. Seit Langem gibt es immer wieder Beschwerden wegen Gesetzen, Verordnungen und anderen Texten, mit denen Recht gesetzt wird. Deren Anzahl nimmt nicht nur stetig zu. In vielen Fällen sind solche Texte selbst für Fachleute kaum noch verständlich, immer wieder weisen sie in sich Ungereimtheiten auf oder stehen im Widerspruch zu anderen Rechtstexten. Ein guter Teil der Kritik an überbordender Bürokratie in diesem Land hat genau hier seine Wurzeln. Und ebenso lange wie diese Kritik gibt es Versprechen und auch ernsthafte Versuche, für weniger Bürokratie und mehr Transparenz zu sorgen – bisher mit überschaubarem Erfolg.

Was zu der Frage führt, warum das so ist. Eine Antwort liegt im Wesen von Bürokratie selbst. Die neigt dazu, sich zu verselbstständigen. Das gilt für staatliche Stellen ebenso wie für Unternehmen. Ohne entsprechende Kontrolle schafft Bürokratie immer mehr Bürokratie.

Zunehmende Verrechtlichung

Dazu kommt, dass Bürokratie, dass Gesetze, Verordnungen, aber auch viele interne Rundschreiben durchaus auch den Zustand unserer Gesellschaft widerspiegeln. Die wird, ebenso wie viele Technologien, immer vielfältiger, komplexer – und somit ein Stück weit undurchschaubar. Zugleich steigen die Ansprüche; jede Gruppe, gar jeder Einzelne, will seine Interessen und Belange bei staatlichem Handeln berücksichtigt sehen. Der Staat und seine Organe reagieren darauf mit einer zunehmenden Verrechtlichung – was dann wiederum von manchen als unbotmäßiger Eingriff in ihre individuelle Freiheit angeprangert wird.

Zurück zum Gebäudemodernisierungsgesetz: Es ist noch kein Ausweis guter Regierungsarbeit, ein umstrittenes Vorgängergesetz durch ein eigenes zu ersetzen. Bundesregierung und Parlament sollten deshalb die Kritik des Normenkontrollrats und andere Einwände ernst nehmen. Das nun anstehende parlamentarische Verfahren bietet die Möglichkeit dazu.