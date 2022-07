Der Bundestag hat ein Gesetzespaket verabschiedet, das einen deutlich schnelleren Ausbau der Windkraft möglich macht. Einzelne Regelungen im Überblick:

Energiewende: Künftig gilt eine neue Zielmarke: In acht Jahren sollen 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Das ist fast doppelt so viel wie heute. Zentral ist bei der Umstellung auf erneuerbare Energien die Windkraft. Deshalb ist vorgesehen, dass mit Windrädern deutlich mehr Energie erzeugt wird – an Land wie auf See. In dem Gesetz heißt es, dass der schnellere Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur von zentraler Bedeutung für das Klima und die Frage der Energieabhängigkeit sei, „sondern auch um den weiteren Anstieg der Energiekosten zu bremsen“.

Wind an Land: Zwei Prozent der Bundesfläche müssen bis Ende 2032 für die Windenergie zur Verfügung stehen. Aktuell sind nur rund 0,8 Prozent der Landfläche dafür ausgewiesen. Das hängt auch mit besonders strengen Regeln einzelner Bundesländer zusammen. Beispielsweise gilt in Bayern im Grundsatz eine sogenannte 10H-Regel: Beim Bau neuer Windräder muss ein Mindestabstand vom Zehnfachen der Anlagenhöhe zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden.

In Thüringen wurde Windenergie im Wald gar komplett untersagt. Mit dem neuen Gesetz werden die Länder mit konkreten Zielen, die sie zu bestimmten Stichtagen erreichen müssen, in die Pflicht genommen. So müssen Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen in gut zehn Jahren 2,2 Prozent ihrer Fläche bereitstellen, Stadtstaaten dagegen nur 0,5 Prozent.

Wind auf See: Die Windkraft in Nord- und Ostsee soll so ausgebaut werden, dass bis 2030 die installierte Leistung der Windräder mindestens 30 Gigawatt und bis 2045 insgesamt 70 Gigawatt beträgt. Derzeit gibt es mehr als 22 Offshore-Windparks mit etwa 1300 Windrädern in Nordsee (rund 5,3 Gigawatt) und Ostsee (rund 1,1 Gigawatt). Im Meer ist die Leistung pro Windrad übrigens deutlich höher, weil größere Rotorblätter eingesetzt werden können.

Neu statt alt: Das Repowering – wenn alte Windräder durch neue, effizientere ersetzt werden – wird vereinfacht. Bislang musste das Genehmigungsverfahren noch einmal durchlaufen werden. Künftig soll es eine Privilegierung geben. Die Erneuerbare-Energie-Branche ist aber skeptisch, ob das in der Praxis geschieht.

Bürgerenergie: Möglichst unbürokratisch und mit staatlicher Förderung sollen Wind- und Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften verwirklicht werden können. Damit sollen die Bürger vor Ort auch finanziell vom Ausbau erneuerbarer Energien profitieren.

Tierschutz: Um einen schnelleren Ausbau der Windkraft zu ermöglichen, wurde das Bundesnaturschutzgesetz geändert. Damit soll die Artenschutzprüfung zugunsten von Windrädern erleichtert werden. Das Thema ist sensibel, weil Greifvögel und Fledermäuse immer wieder mit Rotorblättern zusammenstoßen und verenden. In der Debatte taucht oft der Rotmilan auf, weil Deutschland für den Greifvogel eine besondere Verantwortung hat. Denn 60 Prozent des weltweiten Bestands von bis zu 25.000 Paaren sind hierzulande heimisch. Bis Juni 2023 will die Bundesregierung die Einführung einer Methode zur Berechnung der Kollisionswahrscheinlichkeit prüfen.epd