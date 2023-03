Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf Donald Trump kommen schwere Zeiten zu, rechtlich wie geschäftlich. Der scheidende US-Präsident muss sich wohl für die Zahlung von Schweigegeldern verantworten. Mit seinen Unternehmen will selbst die Deutsche Bank nichts mehr zu tun haben.

Während er die nächsten Wochen in seinem Strandclub Mar-a-Lago verbringt, wartet in New York, Donald Trumps Heimatstadt, der Staatsanwalt Cyrus Vance. Der Jurist bereitet eine Klage gegen