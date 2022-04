Mit dem Flugabwehr-Panzer Gepard will die Bundesregierung erstmals schwere Waffen an die Ukraine liefern.

Mit dem Flugabwehr-Panzer Gepard will die Bundesregierung erstmals schwere Waffen an die Ukraine liefern. Der 48 Tonnen schwere Gepard soll Kampfhubschrauber, Kampfjets und Drohnen vom Himmel holen. Laut dem Hersteller, dem Münchner Konzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ist die aktuelle Version des Kettenfahrzeugs auch für die Abwehr ferngelenkter Flugkörper und Raketen geeignet. Auch gegen Ziele am Boden kann der Gepard eingesetzt werden – er kann etwa die Ketten von schweren Panzern zerstören.

Der Gepard sei ein „mächtiges System“, dessen zwei 35-Millimeter-Maschinenkanonen mehr Kampfkraft hätten als etwa ein Schützenpanzer, heißt es aus der Bundeswehr. „Damit kann man den Gegner schon gehörig ärgern.“ Der Gepard kann Ziele in bis zu sechs Kilometern Entfernung ins Visier nehmen. Seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 65 Stundenkilometern, seine Reichweite bei 550 Kilometern.

Lange Ausbildungszeit

Der Panzer wurde noch in der Zeit des Kalten Kriegs von KMW gebaut. Er sollte den beweglichen Panzertruppen der Bundeswehr Schutz vor tieffliegenden Flugzeugen und Kampfhubschraubern bieten. Er wurde ab Anfang der 1970er Jahre produziert und auch an die Niederlande, Belgien sowie Rumänien geliefert. Vor zehn Jahren wurde er zugunsten anderer Systeme ausgemustert – durchaus zum Leidwesen der Truppe, wie es heißt. Damals wurde die Heeresflugabwehrtruppe gleich ganz eingestellt. Seitdem stehen noch rund 50 ausrangierte Gepards bei KMW; vor der Lieferung an die Ukraine müssen sie technisch überholt werden.

Die Standard-Besatzung eines Gepard besteht aus drei Personen: einem Fahrer, einem Kommandeur und einem Richtschützen, der die Ziele anvisiert. In den sozialen Medien äußerten sich Bundeswehrveteranen verwundert darüber, dass die Bundesregierung ausgerechnet Gepard-Panzer liefern will, da die Ausbildungszeit für dieses Waffensystem vergleichsweise lang sei. Die Ausbildung des Richtschützen dauert nach Bundeswehrangaben etwa sechs Wochen.