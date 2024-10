Tiflis (dpa) - Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili hat die Parlamentswahl in ihrem Land als durchgehend gefälscht bezeichnet. Sie erkenne das Ergebnis nicht an, sagte sie in Tiflis und rief für Montag zu Protesten auf. Bei der Wahl in der Südkaukasusrepublik ist die Regierungspartei Georgischer Traum offiziell zur Siegerin erklärt worden.

Der in Russland reich gewordene Milliardär Iwanischwili gilt als Georgiens wichtigster politischer Strippenzieher. Foto: Georgian Dream party press service/dpa

Die prowestliche Präsidentin Surabischwili will die in die EU strebende Opposition einen. Foto: Shakh Aivazov/dpa

