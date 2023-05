Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es ums Gendern geht, schlagen die emotionalen Wellen hoch. Dabei geht es einzig und allein darum, dem Gegenüber Respekt zu erweisen. Das sollte doch nicht so schwer sein, oder?

Das Isländische kennt sehr viele Begriffe für Schnee. Weit mehr als die deutsche Sprache. Das ist irgendwie logisch. Schnee spielt in nördlichen Regionen eine weitaus größere Rolle als bei uns. Das Beispiel zeigt, wie eng Sprache und Wahrnehmung von Wirklichkeit miteinander verknüpft sind. Umso wichtiger ist es, darauf zu achten, dass man sprachlich nicht auf Abwege gerät.

Das kann schnell geschehen. Nehmen wir nur einmal das Beispiel Gendern. Bei diesem Thema saust bei einigen, mehrheitlich männlichen Zeitgenossen der Blutdruck sofort in schwindelerregende Höhen. Doch was ist so schlimm daran, einmal darauf zu achten, dass man gut die Hälfte der Menschheit nicht ausklammert? Oder auch diejenigen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen? Wer schon etwas länger im Berufsleben steht, der erinnert sich bestimmt noch an Grußadressen wie „liebe Zuhörer“ oder „liebe Kollegen“, während die Mehrheit der Anwesenden weiblichen Geschlechts war. Das ist inzwischen etwas besser geworden, immerhin.

Ist ein wenig Rücksicht wirklich so eine Zumutung?

Allerdings