In der Postbankfiliale am Ludwigshafener Rathausplatz (Mitte) haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 4.50 Uhr einen Geldautomaten gesprengt. Bei einem zweiten Geldautomaten blieb es wohl bei einem Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.

[aktualisiert 15 Uhr] Der Bereich rund um das Postbank-Finanzcenter ist bis zum späten Vormittag weiträumig abgesperrt. Danach sichert Security-Personal das mit Scherben bedeckte Eingangsfoyer ab.