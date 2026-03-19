Das andauernde Nein Ungarns zu Milliardenhilfen für die Ukraine offenbart einen entscheidenden Konstruktionsfehler der EU.

In Brüssel wird bereits über einen „Plan B“ gemunkelt, um der Ukraine möglichst bald die zugesagten 90 Milliarden Euro Hilfsgelder zukommen zu lassen. Einen solchen Plan wird es sehr wahrscheinlich auch brauchen. Denn nichts spricht dafür, dass der ungarische Regierungschef Victor Orban von seinem Nein zur Ukraine-Hilfe abrückt – zumindest nicht vor den ungarischen Parlamentswahlen am 12. April. So lange aber kann die Ukraine nicht warten. Im Krieg gegen den Aggressor Russland braucht das Land dringend weitere, auch finanzielle Unterstützung.

Einstimmigkeitsprinzip lähmt

Es mag zynisch klingen, aber das Gerangel um die Milliarden-Hilfe bewirkt immerhin, dass der Krieg in der Ukraine wieder stärker ins Bewusstsein der europäischen Öffentlichkeit rückt. Denn dort führt dieser Konflikt, der für Europas Sicherheit und Freiheit von existenzieller Bedeutung ist, seit Beginn des Iran-Kriegs nur noch ein Schattendasein.

Im Streit um die Ukraine-Hilfe wird zugleich erneut ein entscheidender Konstruktionsfehler der EU deutlich: Wegen des Einstimmigkeitsprinzips kann ein Land die gesamte Gemeinschaft blockieren und lähmen. Will Europa angesichts der derzeitigen weltpolitischen Umbrüche auch in Zukunft noch eine globale politische und wirtschaftliche Rolle spielen, braucht es schleunigst neue Abstimmungs- und Entscheidungsverfahren. Es ist aber zweifelhaft, ob die disparate Gemeinschaft der 27 hierfür die Kraft und den Willen aufbringt.