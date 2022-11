Frührentner können bald unbegrenzt dazu verdienen.

Ab Januar dürfen Ruheständler schon vom 63. Lebensjahr an unbegrenzt dazu verdienen. Von der Rente wird dabei nichts abgezogen. Das wird der Bundestag am Donnerstag beschließen. Unterm Strich kann dies Arbeitnehmern, die vorzeitig in Rente gehen können, mehrere Zehntausend Euro zusätzlich bringen.

Beim Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gibt es ab Januar eine bemerkenswerte Neuheit. Schon bisher konnten Rentner nach Erreichen der regulären Altersgrenze nebenher unbegrenzt arbeiten – nun soll das auch für Frührentner gelten. Wer 35 Versicherungsjahre hinter sich hat und mit 63 Jahren in Rente gehen kann – also vor Erreichen der Regelaltersgrenze –, profitiert von der neuen Regelung. Er oder sie kann dann als Arbeitnehmer oder Selbstständiger eine Beschäftigung annehmen oder weiter ausüben, ohne befürchten zu müssen, dass sein Hinzuverdienst mit der Rente verrechnet wird, wie das derzeit noch üblich ist.

Fachkräfte werden gebraucht

Bisher hatte der Gesetzgeber für Frührentner eine Zuverdienstgrenze festgelegt. War der Hinzuverdienst zu hoch, musste die Rente gemindert werden oder gar ganz gestrichen werden. Im Jahr 2017 durfte der Bezieher einer vorgezogenen Altersrente maximal 6300 Euro im Jahr dazu verdienen, ohne dass der Verdienst auf die Rente angerechnet wurde. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Hinzuverdienstgrenze gravierend angehoben. Im Jahr 2020 galt der Betrag von 44.590 Euro, in den Jahren 2021 und 2022 waren es 46.060 Euro. Nun wird die Hinzuverdienstgrenze komplett abgeschafft.

Das Arbeitsministerium begründet den Schritt mit dem Wunsch, dem bestehenden Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wie es im Gesetzentwurf heißt. Zugleich werde damit Bürokratie abgebaut. So müssen beispielsweise Rentner mit Hinzuverdienst nicht mehr eine Prognose ihrer voraussichtlichen Einnahmen vornehmen, womit auch die Prüfung der Angaben entfällt. Die Rentenversicherung spricht von 33.000 Stunden Einsparung pro Jahr.

Spürbare Rentenabschläge

Eine für Frührentner unangenehme Sache bleibt allerdings bestehen und sollte beachtet werden: Wer mit 63 vorzeitig in Rente geht, muss spürbare Rentenabschläge in Kauf nehmen. Der Abschlag beträgt bei vorzeitiger Inanspruchnahme 0,3 Prozent je Monat, mit der die Rente früher beginnt. Und dieses Minus gilt bis zum Tod.

Ein Beispiel: Für den Jahrgang 1960 beträgt das reguläre Renteneintrittsalter 66 Jahre und vier Monate. Bei einem vorzeitigen Renteneintritt mit 63 Jahren werden für 40 Monate insgesamt zwölf Prozent Abzüge fällig. Von einer angenommenen regulären Bruttorente von 1540,80 Euro werden 184,90 Euro monatlich abgezogen. Die Rente liegt brutto dann bei 1355,90 Euro.

Rente kann sich erhöhen

Der künftige Vorteil: Wer das Angebot annimmt, bekommt eine Rente plus den Arbeitsverdienst und verfügt somit quasi über ein doppeltes Einkommen. Hinzu kommt, dass ein weiter arbeitender Frührentner (oder eine Frührentnerin) beständig Rentenpunkte sammelt. Rentenversicherte, die neben ihrer vorgezogenen Altersrente weiterhin beschäftigt sind, bleiben in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. „Die Beiträge werden weiterhin vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte getragen“, so die Rentenversicherung auf Anfrage.

Mit Erreichen der regulären Altersgrenze fällt die Versicherungspflicht weg und die Altersrente wird mit den bis dahin gezahlten Beiträgen neu festgelegt. Dies kann sich durchaus rechnen. Beispiel: Ein Hinzuverdienst von 2000 Euro pro Monat würde nach vier Jahren eine zusätzliche Rente von rund 89 Euro bringen.

Da wäre noch das Finanzamt

Wird ab dem regulären Rentenalter weiter gearbeitet, zahlt nur noch der Arbeitgeber Beiträge zur Rentenversicherung, die sich nicht direkt bei den Rentenbeziehenden auswirken. Wer dennoch freiwillig weiterhin Beiträge zahlen möchte, kann auf die nun eingetretene Versicherungsfreiheit verzichten und bleibt versicherungspflichtig. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen weiterhin ihre Beitragsanteile mit je 50 Prozent. In diesen Fällen wird jeweils zum 1. Juli des Folgejahres die Altersrente neu berechnet.

Bei der Gesamtbetrachtung darf man natürlich nicht das Finanzamt vergessen. Denn mittlerweile ist der größte Teil der Rente – und der Zusatzverdienst sowieso – steuerpflichtig. In diesem Jahr sind für Neurentner 82 Prozent der Rente steuerpflichtig, im nächsten Jahr dann 83 Prozent. Frührentner, die weiter arbeiten, müssen davon ausgehen, dass das Finanzamt nach Abgabe der Steuererklärung Steuern nachfordert, denn die Rentenversicherung behält grundsätzlich keine Steuern ein. Also wäre eine kleine Rücklage sinnvoll.

Mit dem Arbeitgeber sprechen

Die Rente kann man übrigens beantragen, ohne Rücksprache mit dem Arbeitgeber zu halten. Anders sieht es aus, wenn das Beschäftigungsverhältnis während der Rentenzeit bestehen bleiben soll. Die Rentenversicherung erklärte, in jedem Fall sei das weitere Vorgehen mit dem Arbeitgeber zu klären, falls nichts dergleichen im Arbeitsvertrag geregelt ist.

Mit den neuen Regeln für den Hinzuverdienst will die Regierung auch erwerbsgeminderten Rentnern eine Brücke in den Arbeitsmarkt bauen. Hier wird es zwar weiter Hinzuverdienstgrenzen geben. Diese werden von 2023 an aber deutlich erhöht.