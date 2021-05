Zu den liebsten Zielscheiben der Gegner der Corona-Maßnahmen gehört die Maskenpflicht. Masken taugten nichts, behaupten die einen (obwohl mehrere Studien für einen Nutzen sprechen), andere wiederum warnen vor angeblichen (jedenfalls nicht belegten) Gefahren. Als neues Aktionsfeld stehen die Schulen im Fokus. Mit dem Ansteigen der Infektionszahlen gilt auch in weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht während des Unterrichts, in Rheinland-Pfalz seit dieser Woche. Das hat bereits einige Eltern veranlasst, bitterböse E-Mails an Schulen oder an Lehrer zu schicken.

Auch die „Querdenken“-Bewegung, die seit Monaten gegen Corona-Schutzvorkehrungen demonstriert, mischt da mit. Die Aktivisten stellen zum Beispiel Muster-Strafanzeigen zur Verfügung, wenn Lehrer Schüler dazu „genötigt“ hätten, Mund-Nase-Abdeckungen zu tragen oder ihre Hände zu desinfizieren. Möglicherweise plant die Bewegung für den 9. November eine größere, deutschlandweite Aktion. Möglicherweise ist das Ganze jedoch nur ein Fake.

Mehrere Bildungsministerien warnen jedenfalls derzeit vor einem Plan der „Querdenker“. Auch die rheinland-pfälzische Schulaufsicht hat am Donnerstag in einem Brief an die Schulleitungen auf das Vorhaben hingewiesen. Demzufolge wollen die Aktivisten „gezielt Kinder und ihre Angehörigen auf dem Schulweg ansprechen“. Mit der Absicht, „Menschen zu Maskenskeptikern, wenn nicht gar zu Gegnern zu machen“. Dabei sollen laut Schulaufsicht Mund-Nase-Bedeckungen verteilt werden, die aber wohl so grobmaschig sind, dass sie keinerlei Ansteckungsschutz bieten.

In dem Schreiben der Aufsicht werden die Schulen aufgefordert, den Sinn der Maskenpflicht den Schülern zu erläutern, wobei es natürlich zulässig sei, solche freiheitseinschränkenden Maßnahmen des Staates kritisch zu hinterfragen. Allerdings sei das Maskentragen auch ein Ausdruck der Rücksichtnahme gegenüber den Mitmenschen, was für das friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft wichtig sei.

Sich darüber zu unterhalten, kann nicht schaden, dafür müssen nicht Schüler auf dem Schulweg behelligt werden. „Querdenken 711“-Gründer Michael Ballweg teilte jedenfalls am Nachmittag mit, es gebe keinen Plan für den 9. November. Die angebliche Aktion sei nur ein Test gewesen – um die interne Kommunikation auf Lecks zu überprüfen.