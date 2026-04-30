Der Israeli Elie Avidor schützt palästinensische Bauern vor radikalen jüdischen Siedlern. Zwei Wochen hat er in deutschen Städten die Friedensarbeit vorgestellt.

Nicht selten beginnt schon morgens um 4 Uhr für Elie Avidor und andere Aktivisten der Combatants for Peace (Kämpfer für den Frieden) der Tag. Bei Temperaturen bis zu 40 Grad schützen sie palästinensische Bauern und Hirten im Jordantal vor den Übergriffen radikaler jüdischer Siedler. Gegen 22 Uhr geht es wieder heim, in einen kleinen Ort in der Nähe von Tel Aviv.

Seit 2007 engagiert sich Avidor bei der jüdisch-palästinensischen Friedensorganisation, die ein Jahr zuvor von ehemaligen israelischen Soldaten und palästinensischen Kämpfern gegründet wurde – von Männern und Frauen, die sich vorher gegenseitig bekämpft und womöglich getötet hatten.

Gemeinsamer Gedenktag

Sie alle wollten den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Die Combatants for Peace setzen auf Dialog und Versöhnung. Sie wollen sich nicht länger auseinanderdividieren lassen. Eine Haltung, für die sie von beiden Seiten angefeindet werden.

Zentrales Element der Arbeit ist seit 21 Jahren eine gemeinsame Gedenkzeremonie, die am Vorabend von Yom HaZikaron, dem israelischen Nationalen Gedenktag stattfindet und an die Opfer des Konflikts – auf beiden Seiten – erinnert. Auch in Deutschland werden inzwischen solche Gedenkfeiern organisiert, so am 20. April in Berlin. An dieser nahm auch der 74-jährige Avidor mit seinem palästinensischen Partner Sayel Jabareen teil. Danach reisten die beiden durch einige deutsche Städte, um ihre Friedensarbeit zu erklären, für sie zu werben.

Selma überlebt nicht

Vor dem Heimflug nach Israel hat Elie Avidor zwei Tage in Ludwigshafen verbracht und die Gelegenheit genutzt, auf Spurensuche zu gehen. Denn Avidors Vater stammt von dort. Er flüchtete 1934 ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina. Fast die gesamte Familie Händler – so hießen die Avidors damals noch – schaffte es rechtzeitig, Nazi-Deutschland zu verlassen und lebte anfangs im Kibbuz Giv’at Brenner, südlich von Tel Aviv. Selma Händler jedoch, das einzige Mädchen unter sieben Brüdern, wurde nach Polen deportiert, danach nach Russland und starb schließlich unter ungeklärten Umständen irgendwo in Usbekistan.

„Wenn es die Nazis und den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hätte, würde ich vielleicht hier leben“, überlegt Avidor, als er vor dem Haus in der Ludwigshafener Maxstraße 66 steht. Das Haus ist neu. Das, in dem die Familie Händler einst lebte, gibt es schon lange nicht mehr. Deutschland und die Deutschen seien in seiner Familie lange Zeit ein heikles Thema gewesen, erinnert er sich.

Deutsche Produkte boykottiert

Sein Vater habe nicht über seine Vergangenheit in Ludwigshafen sprechen wollen, auch hätten Elie und sein Bruder nie Deutsch gelernt. „Selbst deutsche Produkte wurden in unserer Familie boykottiert“, erinnert sich der Israeli. Das habe sich erst geändert, als sein Vater in den 1960er-Jahren nach Ludwigshafen eingeladen worden sei. Vertreter der Stadt und engagierte Bürger hätten ihm und anderen aus Ludwigshafen stammenden Juden einen so herzlichen Empfang bereitet, dass der Vater ein wenig versöhnt mit seiner alten Heimat nach Israel zurückgekehrt sei.

Nun besucht Elie die Geburtsstadt seines Vaters Immanuel Feist Händler, genannt Bob. Zusammen mit dem Leiter des Ludwigshafener Stadtarchivs Stefan Mörz, mit Marita Hoffmann vom Verein Ludwigshafen setzt Stolpersteine und dem Landauer Pfarrer Andreas Kuntz, der zu den deutschen Unterstützern der Combatants for Peace gehört, sucht er nach Spuren seiner Familiengeschichte im Ludwigshafen des Jahres 2026. Fast 90 Jahre sind vergangen, seit Elies Vater die Heimat verlassen musste.

Die Händlers aus Ludwigshafen

Vor dem Carl-Bosch-Gymnasium zeigt ihm Hoffmann den Stolperstein für seinen Onkel Nathan. Mörz führt ihn zu der „Stolperschwelle“ vor der Philharmonie auf dem Hans-Klüber-Platz. Dort stand einst die ostjüdische Synagoge. Die Synagoge, die vermutlich auch die ursprünglich aus Galizien stammende Familie Händler besuchte.

Doris Diamant erforscht die Geschichte der Familie Händler. Ihrem Cousin Elie Avidor konnte sie viele Fragen beantworten. Foto: Annette Weber

Dass aus der Familie Händler die Familie Avidor wurde, dafür sei Ben Gurion, der Gründervater Israels und dessen erster Ministerpräsident verantwortlich, erzählt Avidor. Der schickte nämlich Elies Vater kurz nach der Staatsgründung als Mitarbeiter des israelischen Militärattachés in die USA. Und Ben Gurion habe nicht gewollt, dass Vertreter des jüdischen Staates deutsche Namen trugen. So wurde aus Händler Avidor.

Cousine lebt in Mannheim

Vieles aus der Familiengeschichte liegt allerdings weiter im Dunkeln. Zu groß die Familie, zu verschlungen die Lebenswege ihrer Mitglieder. Ein Treffen mit Avidors Cousine zweiten Grades in Mannheim bringt etwas Licht in die Vergangenheit. Die heute 79-jährige Doris Diamant forscht seit Jahrzehnten zur Geschichte ihrer Familie und kann dem Besucher aus Israel fast alle Fragen beantworten.

Zurück in der Heimat wird Avidor weiterarbeiten an einem besseren Israel, für ein friedliches Miteinander von Juden und Palästinensern. Das sei mühsam und ermüdend. „Dennoch kann ich nicht in Tel Aviv ein gutes Leben führen, wenn gleichzeitig Palästinenser unterdrückt und terrorisiert werden“, sagt er. Nach Hamas-Überfall und Gaza-Krieg sei Friedensarbeit noch viel schwieriger geworden. Aber es gebe keine Alternative. Von Deutschland und der EU erwartet er, dass die Regierungen Druck auf Israel ausüben, „damit es sich benimmt wie ein normales, ein zivilisiertes Land“.