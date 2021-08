Wie Linken-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch den Deutschen die Impfskepsis abkaufen will

Es gibt Angebote, da kann man offenbar nicht widerstehen. Wenn etwa in Thüringen mit einer Gratis-Bratwurst für das Impfen gegen Corona geworben wird, ist der Erfolg garantiert. Motto: Wer anderen eine Bratwurst brät, der sorgt für Herdenimmunität. Im thüringischen Landkreis Sonneberg hat das sehr gut funktioniert, wobei es schon verwundert, dass eine heiße Wurst ausreicht, um auch mutmaßlich hartnäckige Impfskeptiker zu überzeugen. Aber die Thüringer Bratwürste sind ja auch besonders gut.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz lobte jedenfalls das Beispiel Sonneberg und warb dafür, „lebensnahe Angebote“ zu machen, um Bürger davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Zu einer entsprechenden Twitter-Meldung stellte er ein Foto, das ihn verschmitzt grinsend und mit Bratwurst und Brötchen in der Hand zeigt.

Vorbild Hamburger Fischmarkt

Wohin solche Anreize führen können, zeigt ein Vorstoß des Linken-Spitzenkandidaten Dietmar Bartsch. Er hat sich offenbar von den Beschickern des Hamburger Fischmarkts inspirieren lassen. „Ein Aal für 15 Euro, zwei geb’ ich euch für 20, und jetzt haltet euch mal fest, Kinners, den Wildlachs leg’ ich noch obendrauf“, dröhnt dort der Fischhändler. Und Bartsch legt sich auch ins Zeug. Bei ihm gibt es keine kleinen Brötchen mit Wurst, Bartsch lockt mit satten 50 Euro, die er als Geschenk des Hauses zum Impfen dazu geben will. Also nicht er persönlich hat die Spendierhosen an. Zahlen soll dann schon der Staat. Wobei es verwundert, dass der Linken-Politiker ganz gegen die sonstigen Verlautbarungen seiner Partei das vom Steuerzahler finanzierte Geschenk gänzlich ohne Einkommensprüfung offeriert. So kann also auch der plötzlich impfwillige Millionär die 50 Euro einsacken.

Prämie als „Innenstadtgutschein“

Bartsch begründet die milde Gabe sehr geschickt, indem er die Prämie als „Innenstadtgutschein“ etikettiert, mit dem in Geschäften, aber nicht online, eingekauft werden kann. „Das wäre ein Konjunkturpaket über drei bis vier Milliarden Euro für die Innenstädte, die stark unter Corona gelitten haben“, sagt der Linken-Politiker. Dabei heißt es doch immer, die Menschen könnten es nicht abwarten, das im Lockdown gesparte Geld jetzt auszugeben.

Unabhängig von Bartschs Vorschlag wäre freilich zu bedenken, ob allein die Möglichkeit, sich gegen das Virus zu immunisieren, nicht schon Anreiz genug sein könnte, sich impfen zu lassen, oder?