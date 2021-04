Das Kartell von „El Mencho“ hat auf offener Straße ein Attentat auf den Polizeichef von Mexiko-Stadt verübt. Die Politik der friedlichen Annäherung an die Kartelle von Präsident Obrador ist gescheitert. Die Syndikate agieren aggressiver denn je.

„Abrazos, no balazos“ – auf diese knappe Formel fasste Präsident Andrés Manuel López Obrador zu Beginn seiner Amtszeit vor anderthalb Jahren seine Strategie gegen das organisierte Verbrechen in Mexiko zusammen. „Umarmungen, keine Kugeln“ – so sollte den Kartellen nach Jahren der fruchtlosen militärischen Konfrontation durch die Vorgängerregierungen der Wind aus den Segeln genommen und die ungeheuerliche Anzahl von mehr als 90 Morden pro Tag reduziert werden.

Mehr Morde denn je in Mexiko

Eine an sich lobenswerte Idee. Aber seit Ende vergangener Woche muss man sagen: Die Strategie ist gescheitert. Seit das größte und gefährlichste Kartell des Landes versucht hat, den Polizeichef von Mexiko-Stadt zu töten, kann diese Politik kaum noch eine Zukunft haben. Die Bilanz ist zudem ernüchternd: Es sterben mehr Menschen denn je im Ringen der Kartelle um Routen und Reviere. Die Todeszahlen stiegen bis Mai nochmals um fünf Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. Selbst in Zeiten der Pandemie werden mehr Morde begangen, Staatsanwälte und Richter hingerichtet. Das organisierte Verbrechen gewinnt in Mexiko immer mehr Raum.

Nie zuvor hatte sich eine kriminelle Organisation getraut, im Herzen der Hauptstadt ein Attentat mit Kriegswaffen zu verüben. Polizeichef Omar García Harfuch, ein Beamter mit langer Tradition im Kampf gegen die organisierte Kriminalität, überlebte den Angriff auf seinen Konvoi am frühen Freitagmorgen in einer exklusiven Zone von Mexikos-Stadt verletzt. Drei Menschen starben bei dem Angriff. 13 mutmaßliche Attentäter wurden festgenommen. García Harfuch: twitterte: „Wir wurden heute Morgen feige vom Kartell Jalisco Neue Generation angegriffen.“

Der meistgesuchte Drogenboss der Welt

Das „Cartel Jalisco Nueva Generación“ (CJNG) ist das am schnellsten expandierende Syndikat Mexikos, das geführt wird von Nemesio Oseguera Cervantes, alias „El Mencho“, dem inzwischen meistgesuchten Drogenboss der Welt. Die USA haben eine Belohnung von zehn Millionen Dollar auf seine Ergreifung ausgelobt.

Das CJNG gilt als besonders aggressiv in seiner Expansionsstrategie – es ist in 17 Ländern aktiv – und als besonders blutrünstig, und es schreckt auch nicht davor zurück, ganze Städte in Angst und Schrecken zu versetzen. Noch gibt es keine Strategie, diese Organisation wirksam zu bekämpfen.