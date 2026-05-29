An Bärbel Bas scheiden sich die Geister. Für ihre Fans verkörpert sie den puren, linken Kern der SPD. Doch mit ihren Aussagen sorgt die SPD-Chefin regelmäßig für Empörung.

Zerbricht an Bas die Bundesregierung? Bremst sie die Reformen aus, die die Wirtschaft jetzt für unverzichtbar hält? Muss Kanzler Friedrich Merz (CDU) diese Frau schleunigst aus dem Kabinett werfen, wie es CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach fordert? Selbst im eigenen Lager erntet sie Widerspruch: Als EX-SPD-Chef Sigmar Gabriel diese Woche von TV-Talker Markus Lanz gefragt wurde, ob es denn nun Einwanderung ins Sozialsystem gebe, fiel seine Antwort knapp aus. „Na klar“. Eine schallende Ohrfeige für Bas.

Neuen Zündstoff lieferte die 58-jährige Ministerin für Arbeit und Soziales nun mit ihrer Rede beim Aktionstag „Zusammenhalt und Vielfalt“. Wörtlich sagte sie: „Wir wollen Farbe bekennen und wehren uns auch gegen dieses sogenannte Einheitsgrau oder – ich will es sogar braun nennen – auch wenn manche sich sogar sehnen danach.“ Und betonte weiter, Zuwanderer würden nicht nur als Fachkräfte gebraucht, sondern, „auch für die Vielfalt in unserer Gesellschaft“.

CDU-Urgestein fordert Rücktritt

Der Gegenwind kam prompt. Tenor: Dass die SPD in den Umfragen weiter falle, die Mehrheit der Arbeiter längst an die AfD verloren habe, liege auch an solchen Sätzen. Für Ex-CDU-Politiker Wolfgang Bosbach etwa hat Bas „weite Teile der Bevölkerung unter latenten Faschismusverdacht gestellt“. Der „Welt“ sagte er: „Also ich weiß nicht, was sie jetzt noch veranstalten soll, um aus dem Kabinett entlassen zu werden.“ Aber auch Bosbach weiß: In dem Moment, in dem der Kanzler die Co-Chefin seiner Koalitionspartnerin SPD feuert, ist sein Regierungsbündnis am Ende.

Und so blieb es von offizieller Unionsseite zur neuesten Bas-Kontroverse auffallend still. In der schwarz-roten Zweck-Ehe ist die Lage ernst genug, die Zustimmungswerte sind im Keller, vor allem, weil es mit den versprochenen Reformen nicht vorangeht. Und die Rolle, die Bärbel Bas dabei spielt, bereitet den Spitzen von CDU und CSU ungleich mehr Kopfzerbrechen als deren Aussagen zum Reizthema Migration. Während Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) auch in der Union für seine Reformbemühungen geschätzt wird, gilt Bas, die sich die SPD-Spitze mit Klingbeil teilt, dort längst als größte Bremse des Wandels. Bei der Arbeits- und Sozialministerin, so heißt es in den Reihen der Konservativen, stehe das Soziale weit im Vordergrund. Zu weit.

Vandalismus am Wahlkreis-Büro

Mitte Mai haben Sprayer an Bas’ Wahlkreisbüro in Duisburg eine Botschaft hinterlassen: „Acht-Stunden-Killerin. Wer hat uns verraten?“ Starker Tobak für die SPD-Linke Bas, die bei der Umsetzung des vereinbarten Arbeitszeitgesetzes zögert (statt Acht-Stunden-Tage soll es künftig eine wöchentliche Höchstarbeitszeit geben). Auch SPD-Anhänger sind mehrheitlich für die Reform. Aber ausgerechnet sie soll zur Totengräberin der von der Arbeiterbewegung einst hart errungenen Tageshöchstarbeitszeit werden? Für Bas ist das schwer zu verdauen.

Martin Herrenknecht, Tunnelbau-Unternehmer und CDU-Mitglied, hat einen Brandbrief an Bas geschrieben: „Ändern Sie Ihren Kurs. Oder stehen Sie dieser Koalition nicht länger im Weg. Treten Sie zurück!“

Dem Klassenkampf verschrieben

Die selbst ernannte Streiterin für die „kleinen Leute“ dürfte die Attacke indes kaum beeindrucken. Sie ist derlei gewohnt. Ende vergangenen Jahres wurde sie beim Arbeitgebertag für eine Aussage zur Rentenfinanzierung ausgelacht. Hinterher identifizierte sie die „Männer in Maßanzügen“ als Hauptgegner, ihr sei deutlich geworden „gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen“.

Aber kann die streitbare Ministerin auch Kompromiss? Das könnte sie am 10. Juni zeigen, wenn Union und SPD, Gewerkschaften und Arbeitgeber miteinander über die Reformpläne sprechen wollen.