Kranzniederlegungen, Demos für die Ukraine, russisches Gedenken, Protest: In Berlin wird am Sonntag und Montag mit Aufmärschen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 77 Jahren erinnert. Da die Sicherheitsbehörden Auseinandersetzungen nicht ausschließen, gelten strikte Auflagen.

Wie viele russische Fahnen in einem Autokorso vermitteln den Eindruck einer Siegesparade? Geht es um den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus oder um die Eroberung der Ukraine? Militärmusik,