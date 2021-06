Mit einer Kranzniederlegung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag der Opfer des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion vor 80 Jahren gedacht.

Steinmeier legte den Kranz am Sowjetischen Ehrenmal Schönholzer Heide in Berlin-Pankow nieder. Schätzungen zufolge starben durch den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion 27 Millionen Menschen, darunter 14 Millionen Zivilisten.

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion fand am 22. Juni 1941 statt. „Niemand hatte in diesem Krieg mehr Opfer zu beklagen als die Völker der damaligen Sowjetunion“, hatte Steinmeier in einer Rede am vergangenen Freitag gesagt.

Das Ehrenmal Schönholzer Heide in Berlin ist eines der drei großen sowjetischen Ehrenmäler in Berlin. Dort liegen die sterblichen Überreste von mehr als 13.000 Offizieren und Soldaten der Roten Armee, die in der Schlacht um Berlin 1945 starben.

