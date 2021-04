Bundespräsident Steinmeier will in einem Trauerakt der Corona-Toten gedenken – knapp 80 000 sind es in Deutschland, drei Millionen weltweit. Die Feier ist ein wichtiges Zeichen des Respekts und des Mitgefühls.

79.628 Tote (Stand Freitagvormittag), die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben sind. 79.628 – eine abstrakte Größe. Sie entspricht in etwa der Gesamteinwohnerzahl der beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken. Weltweit sind knapp drei Millionen Tote im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Und jeden Tag steigen die Zahlen. Doch dies scheint uns kaum noch zu erschüttern. Stattdessen wird täglich über den richtigen Infektionsschutz gestritten und die schleppenden Impfungen. Warum aber gibt es in dem Moment, in dem Hinterbliebene Beistand und Nähe bräuchten, so wenig Beileid?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat erkannt, dass da einiges im Argen liegt. Im Januar hat er alle Bürger dazu aufgerufen, jeweils freitagabends zum Gedenken an die Covid-Opfer ein Licht in ein Fenster zu stellen. „Mit unseren Lichtfenstern rufen wir einander zu: Die Toten der Corona-Pandemie sind für uns keine bloße Statistik“, erklärte Steinmeier zu der Aktion. Auch private Initiativen versuchen mit Erinnerungsseiten im Netz oder Schiefertafeln auf Plätzen den Corona-Toten einen Namen und ein Gesicht zu geben. Denn sie sind mehr als eine Zahl in der Statistik – es sind Mütter und Väter, Töchter und Söhne, Großeltern, Freunde und Arbeitskollegen, die fehlen.

Kein richtiger Abschied mehr

Am Sonntag will nun der Bundespräsident nach einem ökumenischen Gottesdienst der Covid-Opfer gedenken. In einem staatlichen Trauerakt, bei dem Hinterbliebene zu Wort kommen sollen. Hinterbliebene, die nicht mehr richtig Abschied nehmen konnten von einem geliebten Menschen. Hinterbliebene, die den Verstorbenen nicht mehr sehen konnten, da sein Leichnam in einem luftdichten Plastiksack mit der Aufschrift „Infektionsgefahr“ verschlossen wurde. Hinterbliebene, die wegen der Corona-Auflagen nur mit ganz wenigen Angehörigen und Freunden dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen konnten. Trost und Nähe fehlten.

Wie wichtig sie sind, zeigen Trauerfeiern, Gottesdienste und Schweigeminuten nach Unglücken, Katastrophen oder Terroranschlägen – wie beispielsweise nach dem absichtlich herbeigeführten Absturz der Germanwings-Maschine im März 2015 oder dem islamistischen Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz im Dezember 2016. Die Betroffenen bekommen das Gefühl, nicht allein zu sein in ihrer Trauer, ihrem Schmerz.

Die Bilder bleiben im Gedächtnis

Längst gibt es Kritik am öffentlichen Gedenken nur für Corona-Tote. Es wird vorgerechnet, wie viele Hunderttausend Menschen im Jahr allein in Deutschland an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs sterben. Alle Menschen müssten im Tod gleich sein, ist zu hören.

Sicher, im Tod sind alle Menschen gleich. Aber Corona ist mehr als die Summe von Einzelschicksalen, der Ausbruch des Virus und seine Folgen sind eine kollektive Katastrophe. Sie betrifft die ganze Welt. Die Bilder von Massengräbern und sterbenden Patienten auf Krankenhausfluren bleiben im Gedächtnis und sollen Mahnung sein.

So ist es richtig – andere Länder wie Spanien haben es vorgemacht –, im Streit um die besten Anti-Corona-Maßnahmen bei einem Gedenken als Gesellschaft innezuhalten. Innezuhalten, um gemeinsam zu trauern, nachdem so viele Trauerrituale verwehrt blieben. Innezuhalten, um sich Gedanken darüber zu machen, was die Pandemie mit dem Verhalten der Menschen zu tun hat. Innezuhalten, um auch jene zu würdigen, die in dieser Krise an vorderster Front waren und sind wie die Ärzte und Pflegekräfte auf den Intensivstationen. Innezuhalten, um zu überlegen, wie die vielen Formen von Solidarität bewahrt werden können. Am 18. April bietet sich dazu Gelegenheit.