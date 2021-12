Die Bilder und Jahresrückblicke 2021 sind belastend und stören ein besinnliches Weihnachtsfest. Doch wer den Frieden auf Erden für möglich hält, resigniert nicht.

Von Klaus Scheunig

Es sind die Bilder von Menschen an Beatmungsgeräten auf überfüllten Intensivstationen. Von zerstörten Häusern nach der Flutwelle im Ahrtal und traumatisierten Menschen. Es sind Berichte vom Sturm rechtsextremer Anhänger eines Donald Trump auf das Kapitol in Washington. Es bleibt der Rückblick auf das Desaster in Afghanistan, es bleiben die Bilder von Flugzeugen mit den im Lagerraum eng beieinander sitzenden Menschen, die der Hölle von Kabul entkommen wollten.

Wir sehen in die angstvollen Gesichter von Familien, die mit ihren Habseligkeiten vor Grenzsoldaten und Stacheldrahtzäunen stehen. Da sind die Bilder von Verschwörungsideologen, die mit ihren Parolen auf den Straßen und im Netz Hass säen. Da wird berichtet vom desolaten Zustand der katholischen Kirche mit ihren Verantwortlichen, die sich schuldig gemacht haben und durch ihr Schweigen, Vertuschen und Auf-Zeit-Spielen die Opfer sexualisierter Gewalt aufs Neue missbrauchen.

Jesuskind in die Hand legen

Wovon an Weihnachten sprechen angesichts all der Schreckensszenarien? Können wir in der Kirche überhaupt noch die Geburt eines Kindes mit dem Namen Jesus feiern, wenn unzählige Kinder in ihr unfassbares Leid erfahren haben?

Ich werde den alten Menschen im Altenheim beim Gottesdienst das Jesuskind aus der Weihnachtskrippe in die Hand legen. Sie werden es mit ihren faltigen Händen berühren. Und sind sie auch noch so verwirrt, ich sehe schon ihre Tränen in den Augen. Sie können erzählen. Von den Bildern ihrer Jahre. Vom Bösen in der Welt. Von den Wunden, die ihnen zugefügt wurden und die immer wieder aufbrechen. Doch ein Leben lang haben sie diesem Jesus und seinem Gott vertraut. Trotz allem.

Wie kann das gehen? Weihnachten 2021 feiern angesichts all der verstörenden Bilder, die selbst in der „Stillen Nacht“ präsent bleiben.

Menschlicher werden

Unfassbares feiern wir. Gott zeige sich in der entwaffnenden Menschlichkeit eines Kindes, sagen die Christen. Doch dieser Jesus wird erwachsen. Sein Sprechen von Gott ist unerhört bis heute. Unbequem. Hinzu kommt: Sein Gott ist nicht immer lieb und greift nicht ein. Die Bilder des Jahres lässt er zu. Bleibt Geheimnis. Bleibt Antworten schuldig und lässt Fragen offen.

Die Bilder des Jahres und all die bedrohlichen Prognosen vor Augen feiern wir Weihnachten. Machen wir es wie Gott. Werden wir Menschen. Menschlicher. Wie der Mann aus Nazareth. Liebe zu Gott erweist sich nur in der Liebe zu den Mitmenschen als wahr, das schreibt er uns ins Stammbuch.

Eine zermürbende Pandemie lehrt uns, wie sehr wir Menschen global miteinander verbunden und verletzbar sind. Wer den „Frieden auf Erden“ für möglich hält, resigniert nicht angesichts der Zustände auf der Erde. Quittiert nicht die eigene Verantwortung. Entlarvt schonungslos, was zum Himmel schreit in Kirche und Gesellschaft. Denn nichts wird so bleiben, wie es ist, wenn wir bedingungslos solidarisch werden. Mit den Ärmsten. Mit der Schöpfung. Mit den Opfern der Mächtigen. Mit den Schwachen. Mit unseren Kindern und Enkeln. Trauen wir es uns zu!? Es wie Gott zu machen. Mensch zu werden. Trotz allem.

Zur Person:

Diplomtheologe Klaus Scheunig (61) arbeitet als Seelsorger, Berater und Coach im Bistum Speyer.