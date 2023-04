Aber was ist da? Sicher: die Unendlichkeit des Weltalls. Aber auch: die Unendlichkeit Gottes? Jedenfalls ein Raum beschränkten Wissens und für helfenden Glauben.

Dort in der Ferne ist der Horizont. Wo Himmel und Erde sich treffen. Ein Sehnsuchtsort. Machen wir uns auf den Weg dorthin! Doch wir werden niemals ankommen. Indem wir uns dem Horizont nähern, entfernt er sich von uns.

Der Horizont ist unsere Sichtgrenze. Was davor liegt und wir erkennen können, das können wir auch begreifen und erklären. Aber das dahinter? Übertragen wir doch mal die Sichtgrenze Horizont auf uns selbst:

Wir wissen, wann und wo wir geboren wurden und wer unsere Eltern sind. Aber wer hat, jenseits des Vorgangs der Zeugung, bestimmt, dass wir in der Pfalz, aber nicht im Donbass oder im Sahel geboren wurden? Wozu lebe ich? Wem begegne ich? Werde ich geliebt? Liebe ich? Was gibt mir Halt? Wann sterbe ich, und was wird danach sein? Ist die Antwort auf diese Fragen: Schicksal, Glück, Pech? Brauche ich darauf überhaupt eine Antwort, um glücklich zu sein?

Die Grenzen des Wissens

Ich will nicht alles wissen. Wüsste ich, wann ich sterbe, würde mich das nur verunsichern. Ich liefe Gefahr, mein Handeln an meinem Todesdatum auszurichten, aber nicht an meinen Nächsten. Ich ahne: Wüssten Menschen genau, wann sie sterben, würde sich Egoismus noch weiter ausbreiten.

Wunderbare Gabe des Menschen

Die Menschheit weiß immer mehr. Aber es gibt Grenzen des Wissens. Und das ist auch gut so. Man kann das Wissensvakuum mit Glauben füllen. Glauben zu können, ist eine wunderbare Gabe des Menschen. Glaube gibt ihm Halt und Orientierung. Er erspart ihm nicht Enttäuschung, Wut und Trauer. Er bewahrt ihn nicht vor Fehlern. Aber er stiftet auch Einsicht, Trost und Hoffnung.

Christen glauben an Gottes Liebe. Wer das lebt, stellt keine Moral zur Schau. Er versucht, ein guter Mensch zu sein: rücksichtsvoll, hilfsbereit, barmherzig. Oft war das nur ein Anspruch, aber die „christliche“ Wirklichkeit brutal. Aufklärer wie Voltaire oder David Hume stellten deshalb im 18. Jahrhundert Glauben und Kirche infrage. Immanuel Kant hielt dagegen: Er empfahl, eine „ins Unendliche fortdauernde Existenz der eigenen Persönlichkeit“ anzunehmen. Denn diese Annahme eines Lebens nach dem Tod erleichtere es, einen Sinn im moralischen Leben zu erkennen. Über die „unsterbliche Seele“, so Kant, solle ein „allwissendes und allmächtiges Wesen“ richten, also ein Gott.

Wenn Himmel und Erde sich berühren

Kant begründet den Glaube ebenso theologisch wie soziologisch: Glaube stiftet Barmherzigkeit und Nächstenliebe. Er bewahrt vor menschlicher Selbstüberhöhung und dem Zerfall einer Gesellschaft in lauter widerstreitende Interessengruppen und Einzelgänger. Er gibt uns Kraft, darauf zu bauen, dass wir Krisen und dunkle Zeiten überwinden.

Der Glaube an ein ewiges Leben nimmt dem Tod seinen Stachel. Die Auferstehung Jesu ist ein Symbol ewigen Lebens. Als dies an Ostern geschieht, berühren sich gleichsam Himmel und Erde – so wie sie es am Horizont tun. Jesus, der Mensch gewordene Gott als Kraft- und Hoffnungsspender!

„Warum ich Christ bin?“ hat sich der Tübinger Rhetorikprofessor Walter Jens einst selbst gefragt und so geantwortet: „Weil ich mir keine verbindlichere, humanere und den Einzelnen verpflichtendere Lebensanweisung als die Botschaft Jesu Christi vorstellen kann.“