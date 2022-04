In den Karfreitagserzählungen der Bibel wird von mutigen Frauen berichtet. Von ihnen kann man lernen, sich berühren lassen von dem, was um uns herum geschieht. Und Anteil nehmen am Leid anderer.

Bilder von Krieg, Tod und Zerstörung. Menschen, die fliehen – ihr Hab und Gut verstaut in einer Reisetasche. Dazu Berichte von einer weltweiten Hungerkatastrophe. Mütter, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder satt bekommen. Das Ausmaß des Leids ist Wahnsinn. Dies sind im wahrsten Sinne des Wortes „Karfreitagserfahrungen“.

Karfreitag, der Name leitet sich vom Althochdeutschen chara oder kara ab und bedeutet Trauer und Wehklage. Leid und Tod gehören zum Menschsein. Wer von einer schlimmen Krankheit, einem plötzlichen Tod oder sonst einem Schicksalsschlag betroffen ist, weiß, was das bedeutet. Dadurch verändert sich vieles, vor allem aber die Sicht auf das Leben. In der Klinik erlebe ich dies tagtäglich. Von jetzt auf nachher ist alles anders. Wie wichtig ist es da, nicht alleine zu sein, Menschen zu haben, die helfen oder einfach nur da sind. Umso bitterer ist es, wenn Leid durch Menschen und mit Absicht verursacht wird.

Eine Mutgeschichte

Demgegenüber stehen Taten des Mitgefühls und der Solidarität. Großen Mut beweist eine Ukrainerin, die schon länger mit ihrer Familie in Deutschland lebt. Sie bricht in das Kriegsgebiet auf, um in ihrem Heimatland als Krankenschwester Verletzten zu helfen. Ein hohes Risiko. Ihre Familie ist erst schockiert, aber sie versteht die Beweggründe. Und sie handelt, organisiert Hilfslieferungen für die Menschen in der Ukraine. Eine Mut- und Hoffnungsgeschichte!

In den Karfreitagserzählungen der Bibel wird ebenfalls von mutigen Frauen berichtet. Diese blieben bei der Kreuzigung Jesu in seiner Nähe. Es war gefährlich in damaliger Zeit, zu einem Verurteilten zu stehen. Die meisten Jünger waren geflohen, die Frauen blieben. Chapeau! Sie ließen sich berühren vom Schicksal Jesu, seinem Leiden, seinem Tod. Sie hielten aus. Sie kümmerten sich auch über den Tod hinaus und waren schließlich die ersten, die von Jesu Auferstehung berichteten. Sie brachten uns die Botschaft: Gott solidarisiert sich mit allen Leidenden, er lässt sie nicht allein.

Nicht in Gleichgültigkeit versinken

Von diesen mutigen und mitfühlenden Frauen können wir wohl alle lernen. Lassen wir uns berühren, von dem, was um uns herum geschieht. Nehmen wir Anteil am Leid anderer. Versinken wir nicht in Gleichgültigkeit. Lassen wir uns nicht lähmen von den niederdrückenden Nachrichten.

Setzen wir Hoffnungszeichen – so wie diese ukrainische Mitbürgerin. Tun wir das, was wir tun können. Dann durchbricht Ostern sinnbildlich die dunkle Nacht des Karfreitags. Die Welt wird menschlicher, und Leid und Tod haben nicht das letzte Wort.

Zur Person

Ursula König ist Geistliche Leiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd), Diözesanverband Speyer, und Klinikseelsorgerin.