Die Verhandlungen um Gaza und Geiseln können die Feindschaft zwischen Israel und der Hamas nicht beseitigen. Aber die Waffenruhe muss kommen.

Der Streit um den Philadelphi-Korridor zeigt, wie schwierig es ist, eine Einigung zwischen Israel und der Hamas auf eine Waffenruhe in Gaza zu erreichen. Beide Kriegsparteien befürchten, dass sich der Gegner einen Vorteil für künftige Auseinandersetzungen verschafft, wenn er die Grenze zwischen Gaza und Ägypten kontrollieren kann. Israel ist sicher, dass wieder Waffen für die Islamisten geschmuggelt werden, wenn der Korridor der Palästinensergruppe überlassen wird. Die Hamas will keine dauerhafte israelische Truppenpräsenz in Gaza.

Die Feindschaft zwischen Israel und Hamas wird den derzeitigen Krieg überdauern. Die Aufgabe der Vermittler bei den Verhandlungen in Katar besteht nicht darin, dieses Misstrauen zu beseitigen – das ist unmöglich. USA, Ägypten und Katar müssen vielmehr Lösungen finden, die beiden Seiten ein Mindestmaß an Sicherheit geben. Beim Philadelphi-Korridor könnte die Antwort in internationalen Kontrollen mit Überwachungsgeräten oder Drohnen liegen.

Wenn Israel und Hamas zustimmen sollten, wären sie einen Schritt näher an einer Waffenruhe, wenn auch noch nicht am Ziel. Bei Problemen wie dem Ablauf des angestrebten Austausches von israelischen Geiseln in der Gewalt der Hamas gegen palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen liegen beide Seiten weit auseinander. Aber wenn sie den Streit um den Korridor beilegen könnten, würden sie zumindest die Hoffnung auf ein Ende des Krieges am Leben erhalten.