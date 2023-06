Das eigene Wort ist nicht mehr zu verstehen, als das nach dem US-Bundesstaat Montana benannte Flugzeug vom Typ C-130 nach der Landung in Ramstein zur Ausladeposition rollt. Die vier mächtigen Propeller der relativ kleinen Transportmaschine verursachen einen Höllenlärm.

Der herrschte während des gesamten Fluges auch an Bord, erzählt Clinton Murray. „Früher mussten wir uns anschreien. Heute gibt es Kopfhörer mit Mikrofon.“ Murray ist US-General und befehligt das Medizinische Bereitschaftskommando der US-Armee in Europa und Afrika. Den Flug verbrachte er liegend, weil er einen verletzten Soldaten spielte, der mit anderen aus Rumänien ausgeflogen wird.

Schon seit April – und damit vor Beginn des Luftmanövers „Air Defender“ – üben Streitkräfte aus über 20 Staaten unter Führung der US-Armee die Verlegung von Truppen ins Baltikum und nach Rumänien, um zu beweisen, dass sie in der Lage sind, sehr schnell große Kampfkraft an die Außengrenze der Nato im Osten zu bringen und diese Staaten zu verteidigen.

US-Hospital Landstuhl: Ziel für Verletzte aus Europa, Asien und Afrika

Dazu gehört es auch, die schnelle Versorgung von Verletzten und Kranken zu gewährleisten. Am Dienstag war das Szenario: Zwei Transportmaschinen fliegen von Ramstein nach Rumänien, holen aus einem angenommenen Kampfgebiet Verletzte, versorgen sie auf dem Flug zurück nach Ramstein intensivmedizinisch und bringen sie nach der Landung ins US-Hospital Landstuhl.

Dieses Krankenhaus ist von zentraler Bedeutung für die USA. Hier werden verletzte und verwundete Angehörige der Streitkräfte und Zivilisten aus Konflikt- und Krisengebieten versorgt – ob sie nun aus Afghanistan, Nahost, Afrika oder Europa kommen.

Wie im Ernstfall: Polnische Maschine hebt nicht ab

Und was bei einem echten Einsatz passieren kann, das passierte auch bei der Übung: Eine der beiden Transportmaschinen, und zwar die der polnischen Streitkräfte, konnte gar nicht von Ramstein abheben. Grund: technische Probleme. Also flogen die polnischen Soldaten im Flieger ihrer amerikanischen Partner mit nach Rumänien und halfen beim Ausfliegen der Verletzten. Mit anderthalbstündiger Verspätung traf die US-Maschine am Dienstag um 18 Uhr in Ramstein ein. Die „Verletzten“ wurden in Krankenbusse umgeladen und zum US-Hospital gefahren.

General als Schauspieler

Weil der medizinische Teil der Übung ganz nach Plan verlief, verzichtete General Murray darauf, sich mit anderen „Patienten“ tatsächlich auf Tragen in den Krankenbus umladen zu lassen. Quietschfidel und gut gelaunt ob der gelungenen Übung eilte er vor die Kameras und Mikrofone, um Fragen zu beantworten. In die Krankenbusse wurden nur Puppen in Menschengröße verladen – und ein bandagierter Militärhund, aber selbst der war nicht echt.

