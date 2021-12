„Massive Konsequenzen und hohe Kosten“ – damit müsse der Kreml rechnen, falls er die Ukraine angreifen sollte. Beim Gipfeltreffen in Liverpool hat die neue deutsche Chefdiplomatin Baerbock Premiere und stellt ihre Pläne für 2022 vor.

Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten haben sich in der Ukraine-Krise klar auf die Seite Kiews gestellt. Im Schlusskommuniqué des G7-Treffens in Liverpool heißt es: „Russland sollte sich darüber im Klaren sein, dass eine weitere militärische Aggression gegen die Ukraine massive Konsequenzen und hohe Kosten nach sich ziehen würde.“ Der G7 gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA an.

Russland hat zuletzt zwischen 75.000 und 100.000 Soldaten entlang seiner Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Seit 2014 gibt es im Osten der Ukraine Gefechte zwischen der ukrainischen Armee und prorussischen Milizen, die von Moskau unterstützt werden. 13.000 Menschen sind dabei bisher ums Leben gekommen. Zudem hatte Moskau 2014 die ukrainische Halbinsel Krim besetzt und annektiert.

Moskau: Westen dämonisiert uns

Die britische Chefdiplomatin Liz Truss betonte am Sonntag: Die G7-Staaten sprächen mit „sehr vereinter Stimme“. Der Kreml reagierte prompt: Der Westen versuche, Russland zu dämonisieren. Moskau bedrohe niemanden, so Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem am Sonntag im Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Russische Medien berichteten außerdem, dass erstmals ein US-Aufklärungsflugzeug in der Ukraine im Einsatz gewesen sei.

Staatspräsident Wladimir Putin hatte sich zuletzt mit US-Präsident Joe Biden in einem zweistündigen Videoanruf ausgetauscht. Putin forderte Garantien, dass die Ukraine nicht Teil der Nato wird und kein Nato-Gerät im südlichen Nachbarland Russlands stationiert wird. Biden erneuerte seine Unterstützung für Kiew. Um Möglichkeiten für eine diplomatische Beilegung des Konflikts auszuloten, reist die Europabeauftragte des US-Außenministeriums, Karen Donfried, nach Kiew und Moskau. Sie werde von Montag bis Mittwoch Gespräche mit ranghohen Regierungsvertretern führen, kündigte das US-Außenamt an. Am Mittwoch will Donfried dann nach Brüssel weiterreisen.

Baerbock: Klimakrise treibt Konflikte

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte von der neuen Bundesregierung eine klare Haltung zur umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. „Es ist unvorstellbar, dass Nord Stream 2 ans Netz gehen kann, sollte Russland die Ukraine wirklich angreifen“, sagte Röttgen.

Deutschland übernimmt zum Jahreswechsel von Großbritannien den Vorsitz der G7. Die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stellte in Liverpool die Pläne Berlins vor. Als ersten Punkt nannte sie die Verknüpfung von Klimakrise und Sicherheitspolitik. Der Klimawandel sei ein starker Treiber für Konflikte weltweit.