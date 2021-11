Die EU-Kommission hat den Ländern der Europäischen Union empfohlen, keine zusätzlichen Reisebeschränkungen für Geimpfte, Genesene oder frisch Getestete einzuführen – aber die Dauer der Impfzertifikate zu beschränken.

Wer in Europa ein gültiges EU-Corona-Zertifikat habe, solle „grundsätzlich keinen zusätzlichen Beschränkungen wie Tests oder Quarantäne unterworfen werden, unabhängig vom Abreiseort in der EU“, teilte die Brüsseler Behörde am Donnerstag mit. Man schlage aber vor, dass diese Zertifikate neun Monate ab der vollständigen Impfung gültig sein sollten, bevor eine Auffrischungsimpfung notwendig werde. EU-Justizkommissar Didier Reynders betonte: Die Kommission hoffe auf einheitliche Regeln. Die EU-Länder sollten „unverzüglich“ Maßnahmen einleiten, damit alle Menschen eine Booster-Impfung bekommen könnten, die diese für ein gültiges Zertifikat brauchen.

In Frankreich ist unterdessen die Auffrischungsimpfung gegen Covid von Samstag an für alle Erwachsenen ab 18 Jahren möglich. Der Abstand zur vorherigen Impfung solle nur fünf Monate betragen, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran in Paris. Die Booster-Impfung werde von Mitte Januar an verpflichtend, um den Status „geimpft“ im (digitalen) Impfpass zu behalten. Wer nicht geimpft ist, muss sich täglich testen lassen, um von dem Gesundheitspass zu profitieren.