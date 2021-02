Die Anzahl der Neuinfektion nimmt trotz des unveränderten Lockdowns kaum mehr ab. Ursache könnten die ansteckenderen Virus-Mutationen sein. Dennoch nimmt der Druck auf die Politik zu, die Beschränkungen zu lockern.

Seit Tagen stagnieren die Corona-Fallzahlen in Deutschland – und weil diese in einzelnen Regionen sogar nach oben schnellen, macht sich die Sorge breit, Deutschland stehe vor einer dritten Infektionswelle. Im besonders stark betroffenen Thüringen stieg der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen binnen 24 Stunden von 111,6 auf 119,5.

Das Verharren der Fallzahlen beziehungsweise der neuerliche Anstieg ist aus Expertensicht auf Virusvarianten wie der aus Großbritannien zurückzuführen. „Wenn sich der Trend bestätigt, dann brauchen wir stärkere Restriktionen“, sagte der Molekularbiologe und Regierungsberater Rolf Apweiler. Bereits am Donnerstag hatte das Robert Koch-Institut gemeldet, dass der Anteil der ansteckenderen britischen Variante unter den Neuinfektionen binnen zwei Wochen von knapp sechs auf mehr als 22 Prozent gestiegen sei. Wissenschaftler bezweifeln bereits, dass die Inzidenz (Fälle pro 100.000 Menschen in sieben Tagen) absehbar unter 35 sinkt. Dieses Ziel hat die Bundesregierung gemeinsam mit den Ministerpräsidenten ausgegeben.

Seit Sonntag liegt Inzidenzwert bei 57

In den meisten Bundesländern kehren Grundschüler und Kita-Kinder in der kommenden Woche nach rund zweimonatiger Pause in die Einrichtungen zurück – auch in Rheinland-Pfalz. Am 3. März wollen Bund und Länder erneut über die Lage beraten. Ab dem 7. März sollen Geschäfte dort wieder öffnen können, wo der Inzidenzwert regional drei Tage lang nicht über 35 Neuinfektionen gelegen hat. Seit Sonntag schwankt diese 7-Tage-Inzidenz bundesweit um 57. Davor war der Wert wochenlang gesunken.

In Flensburg, wo wohl die britische Variante grassiert, werden Kontakte außerhalb des eigenen Haushalts und nächtliche Ausgänge von Samstag an verboten. Der schleswig-holsteinische Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, man wolle der Gefahr einer dritten Welle „entschieden entgegentreten“.

Steinmeier: Die Ungeduld ist spürbar

Den Forderungen von Politikern auch auf Bundesebene, den strikten Lockdown noch beizubehalten, stehen lauter werdende Öffnungsrufe entgegen. Darauf spielte auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an, als er vor Vertretern des Gesundheitswesens in Sachsen sagte: „Die Ungeduld wächst im Lande, das ist spürbar.“

Die meisten Corona-Todesfälle gehen einer Hamburger Studie zufolge direkt auf das Virus zurück: Diese Menschen starben an, nicht mit Covid-19. Von 735 Todesfällen, die 2020 in Zusammenhang mit Corona gebracht wurden, starben dem Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf zufolge 618 tatsächlich am Virus.