Was denken die Einwohner des Pariser Vororts Bondy über die politischen Einlassungen von Kylian Mbappé, des Anführers der französischen Nationalelf? Er hat öffentlich vor dem Erstarken von Extremisten bei den anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich gewarnt. Ein Besuch in Mbappés Heimatort, wo er nicht mehr lebt, aber verehrt wird.

„Der hat sich die Nase gebrochen, so ein Pech!“ Boubacar sitzt auf einem Mauervorsprung vor dem Parkplatz von „Harry’s Café“ in Bondy, in dem er arbeitet.