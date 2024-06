Ein friedliches Fußballfest soll die EM werden. Garantieren kann das niemand. Denn ein solches Massenereignis lockt nicht nur Fans an.

Wenn am Freitag nächster Woche die deutsche Nationalmannschaft im Spiel gegen den Auftaktgegner Schottland die Fußball-EM eröffnet, geht nicht nur bei den Fans der Puls in die Höhe. Auch jene Menschen, die für die Sicherheit von Spielern und Zuschauern sorgen, stehen vor einer riesigen Herausforderung.

Ein Massenereignis inmitten einer weltpolitisch instabilen Lage und überschattet von Sorgen vor terroristischen Angriffen erfordert einen bislang nicht gekannten Aufwand an Sicherheitsvorkehrungen. Ganz abgesehen von den für die Polizei schon immer anstrengenden Bemühungen, die gewaltbereiten Hooligans in Schach zu halten.

Vollkaskoschutz gibt es nicht

Bund und Länder versichern, alles getan zu haben, um die Sicherheit bei der EM zu gewährleisten. Doch einen Vollkaskoschutz gibt es nicht. Wie auch? Dass radikalisierte Einzeltäter oder von Russland aus gesteuerte Cyberattacken abgewehrt werden können – dafür gibt niemand eine Garantie.

Allerdings gibt es auch Lücken im deutschen Rechtssystem, die sich rächen könnten. So wäre mit einer erweiterten Vorratsdatenspeicherung schon viel getan, um Täter über ihre digitalen Spuren zu ermitteln. Oder mit dem Aufbau von Expertenteams, die tief im Internet die Vernetzung einschlägiger Gefährder beobachten. Am Ende ist die Präsenz des Sicherheitsbehörden das A und O. Was nützt etwa eine Messerverbotszone, wenn die Einhaltung des Verbots nicht kontrolliert wird?