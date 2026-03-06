„Monster-Löhne“ und einen Linksdrall: Eine rechte Volksinitiative will die Abgaben für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) drastisch senken.

Susanne Wille weiß, wie man Menschen fängt. Die Generaldirektorin der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) gilt als einfühlsam, zugänglich und charismatisch. An ihrem ersten Tag als SRG-Chefin rief sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu: „Ich habe mich nochmals neu in dieses Unternehmen verliebt.“ Das „Magazin“ aus Zürich schreibt über die TV-Journalistin: Viele Menschen bewunderten, „wie sie bisher fast jede Kritik wegmoderieren konnte“. Jetzt fragt sich fast die ganze Schweiz: Ist Wille fähig, einen Frontal-Angriff auf ihre SRG noch abzuwehren?

Die 1931 gegründete SRG gilt als das größte Medienhaus der Schweiz, deren heimatverbundene Sendungen lange allen Bevölkerungsgruppen als wärmendes Lagerfeuer dienten. Noch heute gibt die „Tagesschau“ den nachrichtlichen Takt des Landes vor. Am Sonntag jedoch stimmen die Schweizer nun über die sogenannte „Halbierungsinitiative“ ab. Eine Annahme der Volksinitiative wäre „das Ende der SRG, wie wir sie kennen“, warnt Chefin Wille.

Das kostet der Beitrag aktuell

Die „Halbierungsinitiative“ fordert drastische Einschnitte bei der Pflichtabgabe für Radio- und TV. Bislang, so bemängeln die Initiatoren, zahlen die Schweizer „die weltweit höchsten Radio- und Ferngebühren“, die hauptsächlich der „aufgeblähten“ SRG zugutekommen. Das soll sich nach dem Entwurf ändern: Privathaushalte würden pro Jahr nur noch 200 Franken (220 Euro) Gebühren zahlen statt bisher 335 Schweizer Franken (367 Euro). Zudem will die Initiative sämtliche Firmen von der Abgabe befreien.

Sagen die Eidgenossen tatsächlich Ja zu dem Vorstoß, würde die SRG nach eigenen Angaben ab 2029 allenfalls rund 630 Millionen Franken pro Jahr aus der Abgabe erhalten: Das wäre etwa halb so viel wie heute. Der Jahresumsatz der SRG beträgt aktuell rund 1,56 Milliarden Franken. Mehr als vier Fünftel der Einnahmen stammen aus den Gebühren, der Rest setzt sich aus kommerziellen Erlösen sowie weiteren Erträgen zusammen.

Signalwirkung für andere Länder Europas

Eine Annahme der „SRG-Initiative“, wie der Plan auch heißt, würde in anderen Ländern Europas eine „Signalwirkung“ entfalten, prognostizieren Medienexperten wie Mark Eisenegger von der Universität Zürich. „Gerade in Deutschland, wo ARD und ZDF derzeit kritisiert werden, könnte ein Ja politisch als Argumentationsressource genutzt werden“, erläutert Eisenegger. „Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks würden darauf verweisen, dass selbst die Schweiz substanzielle Einschnitte vorgenommen hat.“ Das wäre der Präzedenzfall.

Hinter der SRG-Initiative stehen Politiker aus dem wirtschaftsliberalen und rechtskonservativen Lager, unter ihnen der Nationalrat der Schweizerischen Volkspartei, Thomas Matter. Sie werfen der SRG eine politische Schlagseite nach links vor: „Wollen Sie mir ernsthaft sagen, dass die SRG keinen Linksdrall hat?“, fragte Matter in einem Interview mit dem „Tages-Anzeiger“. „Ich schaue praktisch keine SRF-Sendungen mehr, weil ich mich nur aufrege“, legte er nach. Um seine These vom „Linksdrall“ zu untermauern, verweist Matter auf die Gegner der SRG-Initiative: die Sozialdemokraten und die Grünen, die ein Nein empfehlen.

Hohe Löhne bei der SRG

Neben den politischen Argumenten führt die SRG-Initiative das geänderte Konsumverhalten vieler Menschen ins Feld. Vor allem die Jungen nutzten die SRG-Inhalte immer weniger. Und angesichts anziehender Lebenshaltungskosten versprechen die SRG-Gegner: „Mit einem Ja zu unser Volksinitiative sorgen wir dafür, dass allen mehr Geld zum Leben bleibt.“

Die SRG hingegen brauche eine tiefe Zäsur, die auch die „Monster-Löhne“ bei dem Sender miteinschließen müsse. Der Durchschnittslohn bei der Anstalt beläuft sich tatsächlich auf stolze 112.000 Franken pro Jahr. General-Direktorin Susanne Wille trägt sogar rund 518.000 Franken alle zwölf Monate nach Hause. Diese Zahlen bestätigte die SRG auf Anfrage.

Die SRG hat nach eigenen Angaben 5700 Vollzeitbeschäftigte, unterhält 17 Radio- und sieben Fernsehprogramme sowie Websites, Apps und Teletextdienste. SRG-Programme sind in allen „vier Sprachregionen der Schweiz marktführend“. Eine Volksinitiative von 2018 zur Abschaffung aller Radio- und TV-Gebühren konnte die SRG abwehren. Damals sagten mehr als 70 Prozent der Schweizer Nein zum Vorschlag, den Geldhahn für die Anstalt völlig zuzudrehen.

Sparprogramm der Sender

Welche Folgen für das SRG-Programm würde ein Ja nach sich ziehen? Medienexperte Eisenegger prognostiziert: „Umfang und die Qualität würden in den Bereichen Information, Kultur und Bildung deutlich geschmälert, während gleichzeitig die Gesamtposition der SRG durch Einschränkungen im digitalen Angebot strukturell geschwächt würde“, sagt er. Das würde letztlich die gesellschaftliche Akzeptanz der SRG untergraben und zusätzlichen „politischen Druck bis hin zu noch weitergehenden Kürzungen begünstigen“.

Zu seiner Verteidigung hebt der Sender ein bereits angelaufenes Sparprogramm hervor. Bis 2029 wollen die Verantwortlichen 900 Vollzeitstellen abbauen und Hunderte Millionen Franken weniger ausgeben. Sprechen sich die Schweizer jedoch für die Initiative aus, muss die SRG den Rotstift noch härter ansetzen.