Lange sah es so aus, als ob die nationalistische PiS-Partei auf Jahre alle Macht in Polen haben wird. Nach der ersten Runde der Präsidentenwahl keimt nun Hoffnung auf – auch für Deutschland.

Erst war es nur ein Raunen, ein Flüstern, das sich im Vorfeld der Präsidentenwahl auf den Straßen von Krakau bis Danzig verbreitete: „Noch ist Polen nicht verloren.“ Die Anfangsworte der polnischen Nationalhymne drücken alles aus, was die polnische Volksseele ausmacht. Sie spiegeln die Schwermut und die Hoffnung einer in ihrer Geschichte so oft gebeutelten Nation. Ab Mai mischte sich ein kämpferischer Ton unter das Tuscheln – wütender, dringlicher und immer lauter: „Wir haben genug!“ Es war die Parole der Anhänger von Rafal Trzaskowski, dem neuen Kandidaten der Opposition im Präsidentenwahlkampf.

Innerhalb kurzer Zeit war Trzaskowski zum gefährlichsten Herausforderer von Amtsinhaber Andrzej Duda geworden. Der Warschauer Bürgermeister, Kandidat der liberal-konservativen Bürgerkoalition (KO), ist nun Hoffnungsträger all jener, die das Machtmonopol der nationalkonservativen PiS-Partei brechen wollen, die seit 2015 an der Macht ist – im Parlament und im Palais des Präsidenten.

Umfragen sagen Kopf-an-Kopf-Rennen voraus

Bei der Wahl am Sonntag haben die Anhänger Trzaskowskis nun einen Teilerfolg errungen. Obwohl es lange nach einem glatten Durchmarsch für den aus der PiS stammenden Duda aussah, kommt es am 12. Juli zu einer Stichwahl. Und dort hat Dudas liberaler Herausforderer gute Chancen: Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.

Für Polen ist das ein Hoffnungsschimmer. Denn viele Polen haben genug von der erzkatholischen, hinterwäldlerischen und nationalistischen Politik der PiS-Regierung. Aber auch Deutschland kann aufatmen. PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski lässt keine Gelegenheit aus, verbal gegen den großen Nachbarn im Westen zu schießen. Noch immer stehen mögliche Reparationsforderungen für die von Deutschland im Zweiten Weltkrieg angerichteten Gräuel und Zerstörungen im Raum. Eine Parlamentskommission hat dazu einen Bericht erstellt, ihn aber noch nicht veröffentlicht. Darin dürfte ein hoher dreistelliger Milliardenbetrag genannt werden. Die Bundesregierung hält die Reparationsdebatte dagegen für abgeschlossen.

Justiz wird durchs Parlament gegängelt

Sorgen bereitet Deutschland aber vor allem der umstrittene Umbau des polnischen Justizsystems. Deswegen liegt die PiS-Regierung auch mit der EU-Kommission überkreuz. Seit die PiS die Regierung stellt, hat das Parlament die Justiz gegängelt, hat Richter und Medien unter seine Kontrolle gebracht.

Trzaskowski hatte im Wahlkampf angekündigt, die Justizreform rückgängig machen zu wollen. Sollte er die Stichwahl in zwei Wochen gewinnen, hätte er dafür tatsächlich wirksame Hebel in der Hand. Denn der polnische Präsident hat weitreichende Vollmachten und kann Gesetze mit einem Veto blockieren.

Polens zerrissene Gesellschaft

Noch ist Trzaskowski aber nicht am Ziel. Der Warschauer steht für ein modernes, weltoffenes Polen, wie es in den Metropolen und größeren Städten zu Hause ist. Um Präsident zu werden, muss er in den kommenden zwei Wochen zeigen, dass er auch das Zeug hat, die so zerrissene polnische Gesellschaft wieder zu vereinen. Rund 40 Prozent der Polen leben auf dem Land – und die haben noch lange nicht genug von ihrer Regierung. Der frische Wind, der in Warschau weht, ist in Masuren noch ein laues Lüftchen.