Fast 40 Jahre war der gebürtige Landauer Friedrich Wetter Bischof – erst in Speyer, dann in München. Am Montag wird er 95 Jahre alt. Der Missbrauchsskandal in der Kirche hat ihn eingeholt und ein Schatten über sein Lebenswerk gelegt.

Friedrich Wetter – von 1968 bis 1982 war er Bischof von Speyer – war kein Kirchenmann, der sich mit lauter Stimme Gehör verschaffte. Eher zurückhaltend und leise im Ton fand