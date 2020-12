Wollte die Terrormiliz „Islamischer Staat“ Ende 2017 einen Anschlag auf die Karlsruher Eisbahn verüben? Der Prozess gegen einen Verdächtigen zog sich über zwei Jahre hin. Doch es konnte nicht sicher geklärt werden, ob es um Terror ging – oder ob ein Missverständnis vorlag.

Die Schüsse von Paris und die Amokfahrten von Nizza, London und Barcelona, die Bomben von Brüssel, Manchester und Istanbul, natürlich auch der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt – zwischen 2015 und 2017 erschütterten islamistische Anschläge Metropolen in Europa. Die Terroristen des „Islamischen Staats“ (IS) könnten immer und überall zuschlagen, so war das Gefühl in jenen Tagen. Warum also nicht auch mitten in Karlsruhe?

Deshalb gab es kaum Zweifel, als die Ermittler Dasbar W. im Dezember 2017 auf offener Straße überwältigten und festnahmen. Ein IS-Sympathisant sei der bärtige junge Mann, hieß es; er sei als islamistischer Gefährder bereits bekannt. Er soll einen Anschlag mit einem Lastwagen an der Karlsruher Eisbahn geplant oder ihn zumindest erwogen haben, verlautete weiter. „ Soll“. Auch nach einer Prozessdauer von über zwei Jahren hat das Oberlandesgericht in Stuttgart erhebliche Zweifel an dieser Version.

Lange Untersuchungshaft

So starke Zweifel, dass der Staatsschutzsenat des OLG den Mann am Mittwoch vom Vorwurf, eine Terrorattacke auf die Karlsruher Eisbahn geplant zu haben, freisprach. Ins Gefängnis muss der 32-Jährige dennoch: Weil Dasbar W. nach Ansicht des Senats dem IS angehörte und ihn unterstützt hat, wurde er zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Wie lange der Deutsche mit irakisch-kurdischen Wurzeln hinter Gitter kommen wird, ist aber wegen der langen U-Haft noch unklar.

Die Bundesanwaltschaft hatte wegen des angeblichen Anschlagplans auf eine Haftstrafe von acht Jahren und drei Monaten plädiert. Der Haken: Wie oft im Umfeld von Terrorverdächtigen spielte auch hier ein V-Mann, eine sogenannte Vertrauensperson, eine gewichtige Rolle. Doch offenbar gibt es Zweifel an dessen Integrität. „Auf seine Angaben können wir nicht bauen“, schloss der Vorsitzende Richter seine lange Begründung für den Freispruch des Angeklagten vom Anschlagsvorwurf.