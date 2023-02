Der ehemalige italienische Ministerpräsident und Medienmogul Silvio Berlusconi ist vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen worden. Ein Gericht in Mailand kam am Mittwoch zu dem Schluss, der 86-jährige heutige Senator habe keine Zeugen bestochen, damit sie die Unwahrheit über Berlusconis „Bunga Bunga“-Partys sagen. Zuvor war der Milliardär im Zusammenhang mit den Partys bereits in zwei Verfahren vom Vorwurf der Zeugenbestechung freigesprochen worden.

Berlusconi Anwalt zeigte sich nach sechs Jahren Prozessdauer „enorm zufrieden“ über das Urteil. Im Zentrum der Affäre steht die damals 17-jährige Tänzerin Karima el-Mahroug alias Ruby Rubacuore, mit der Berlusconi ab 2010 Sex gegen Geld gehabt haben soll. El-Mahroug berichtete von regelmäßigen Orgien in Berlusconis Villa, ruderte später aber zurück.

Dreimal italienischer Ministerpräsident

Gerichte versuchten erfolglos Berlusconi nachzuweisen, dass er von el-Mahrougs Minderjährigkeit wusste und Zeugen Schweigegeld gezahlt hatte. Berlusconi bezeichnete die mutmaßlichen Sexpartys als „elegante Dinner“. Der Politiker und Unternehmer war bis 2011 dreimal Ministerpräsident. Seine Partei Forza Italia ist aktuell Teil der Regierungskoalition von Giorgia Meloni.