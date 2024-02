Hubert Aiwanger möchte seine Freien Wähler in den Bundestag führen. Als Parteichef kämpft er an vorderster Front: gegen die Ampel, gegen allzu viel Moderne in der Gesellschaft, für die Landwirte, wie er einer ist. Bei Bauern-Demos ist Aiwanger Dauergast, bei Märschen gegen Rechtsextremismus war ernoch nicht. Wieso eigentlich?

Herr Aiwanger, am Wochenende treffen Sie beim Bundesparteitag in Bitburg auch auf Ihre rheinland-pfälzischen Parteifreunde. Die haben an Sie den Wunsch adressiert, dass Sie sich deutlicher als bisher abgrenzen von ganz rechts und mit anderen Parteien eintreten für die Demokratie. Auf welcher Demo gegen rechts werden Sie demnächst mitlaufen?

Ach ja, die Demos. Man verliert bald den Überblick, wer wofür und wogegen protestiert. Wichtig ist zu wissen, wer überhaupt genau der Veranstalter ist und wer plötzlich dort auftaucht. Das ist oft nicht klar. Die Demonstrationen sind Zeichen einer zunehmenden Polarisierung, die mir Sorgen bereitet. Wir brauchen eine starke demokratische Mitte und eine Abgrenzung gegen ganz rechts außen und ganz links außen. Wenn man sieht, dass AfD und Wagenknecht-Partei im Osten miteinander Mehrheiten bilden könnten, dann wird es schwierig. In Bayern ist es uns gelungen, die Grünen aus der Regierung rauszuhalten und zu verhindern, dass die AfD stark wird. Wir müssen die Rechtsaußen auch dadurch bekämpfen, indem wir die Linksaußen zurechtstutzen. Das muss auch die Devise für den Bund sein. Wenn die Mitte Arm in Arm mit Linksaußen marschiert, stärkt sie wieder Rechtsaußen. Also: Starke Mitte mit den Freien Wählern und Lösen der Probleme, die Menschen in die Arme von Extremisten treiben, beispielsweise Altersarmut und unkontrollierte Zuwanderung. Plus Vorgehen des Staates gegen Extremismus.

Sie haben die Frage nicht beantwortet: Sehen wir Sie denn jetzt demnächst auf einer Demo für die Demokratie?



Mal sehen, was noch alles kommt an Veranstaltungsformaten. Die Mittelstandsdemos, auf denen ich derzeit bin, von besorgten Handwerkern, Gastronomen, Landwirten, Spediteuren etc., sind ebenfalls Demos für eine funktionierende Gesellschaft und die Demokratie. Veranstaltungen aus der demokratischen Mitte und gegen Extremismus jeglicher Art sind zu unterstützen. Bei der Auftaktdemo in München „gegen rechts“ haben auch Linksextremisten das Wort geführt. Wenn die Antifa und die Linksjugend zum Kampf „gegen rechts“ aufrufen und vor Ort klar wird, dass sie auch CDU/CSU und FDP meinen, Parteien der Mitte als Nazis bezeichnet werden, werden die sehr überwiegend vernünftigen Teilnehmer instrumentalisiert.

Aiwanger im Januar 2024 bei Bauernprotesten in Augsburg. Foto: Peter Kneffel/dpa

Was ist denn aus Ihrer Sicht gerade in Deutschland das größere Problem: der Extremismus von links oder von rechts?

Beides ist sehr ernst zu nehmen und abzulehnen. Die AfD hat Zuwächse in Umfragen, die viele beängstigen. Außerdem sieht man die Vernetzungen zu Extremisten. Am anderen Ende der politischen Skala stehen Linksextremisten, die unseren Staat ablehnen, regelmäßig am 1. Mai oder zu anderen Anlässen wie Rosa-Luxemburg-Gedenken die Polizei angreifen und Straßenschlachten veranstalten. Zu allem Überfluss kommen dann noch radikale Islamisten hinzu, die ein Kalifat ausrufen wollen. Wir brauchen also mehr denn je eine starke staatstragende Mitte und ein konsequentes Vorgehen gegen Extremismus jeder Art. Man bekämpft nicht den einen Extremismus durch den anderen.

Grundsätzlich unterstützen Sie aber schon auch das aktuelle Aufstehen gegen Rechtsextremismus und die AfD?

Sag ich ja. Wir müssen uns gegen Rechtsextremismus und auch gegen Islamismus und gegen Linksextremismus zur Wehr setzen.

Auch gegen die AfD?

Natürlich. Wobei wir aufpassen müssen, dass wir ihr nicht die Wähler zutreiben. Nur gegen die AfD zu demonstrieren, reicht nicht. Wir müssen die Themen abräumen, die der AfD die Wähler zutreibt: Altersarmut, Migrationsprobleme, Kriminalität und so weiter. Würde die Politik diese Themen nicht so ungelöst hochkommen lassen, hätte die AfD auch nicht so viele Ansatzpunkte, bei denen sie den Ärger der Bürger nutzen kann. Die regelmäßige Blockade von Rot-Grün gerade beim Lösen des Problems der unkontrollierten Zuwanderung spielt der AfD in die Hände.

Ärger ist ein gutes Stichwort. Den haben Sie im vergangenen Herbst bekommen, nachdem Sie bei einer Demo gegen das Heizungsgesetz gesagt haben: „Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.“ Vermuten Sie die große Mehrheit eher bei den Bauerndemos oder bei jenen gegen Rechtsextremismus?

Mei, da ziehen Sie jetzt alte Zitate von vor einem Dreivierteljahr her. Die schweigende Mehrheit, das waren damals zum Beispiel die 80 bis 90 Prozent in der Bevölkerung, die das geplante Heizungsgesetz der Ampel abgelehnt haben. Ich finde es legitim, in diesem Fall von einer unzufriedenen Mehrheit zu sprechen, die von der Regierung nicht ernst genommen wurde. Bei den Demos gegen Rechtsextremismus und den Bauerndemos gibt es sicherlich personelle Überschneidungen. Zudem gibt es Umfragen, dass eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung die Bauerndemos für berechtigt hält, aber trotzdem nicht teilnimmt - also, wenn Sie so wollen, geistig dahintersteht, ohne öffentlich aufzutreten.

Haben Sie eigentlich auch bei den Bauerndemos genau geschaut, wer mitläuft und wer welche Agenda verfolgt?

Bei den Demos, die ich besucht habe, haben nach meinen Infos die Organisatoren darauf geachtet, dass da keine beleidigenden Plakate mit krassen Sprüchen oder zum Beispiel Galgen mitgeführt werden. Die Bauernverbände haben das bei ihren Kundgebungen überwiegend gut hinbekommen. Wenn die linksextreme Szene unterwegs ist, kommen regelmäßig Sprüche, die nicht gehen - etwa auch von radikalen Palästinensergruppen.

Zum Thema „krasse Sprüche“: Am Samstag lädt die Vereinigung „Mittelstand macht Mobil“ zur Demo in Bitburg ein. Sie sind als Sprecher angekündigt. Sie wissen, was die Mittelständler fordern?

Ich habe den Flyer vor einer Stunde bekommen und finde ihn etwas komisch. Da stehen neben vernünftigen Dingen auch fragwürdige Forderungen drauf. Etwa, dass Politiker keine Ehrenämter mehr haben sollen. Ich spreche vor Ort über meine Agenda und bin überzeugt, das passt am Ende.

Zur Kenntnis nehmen viele ihre unverblümte Kommunikation. Politische Wegbegleiter vergleichen Sie gerne mit Donald Trump oder Franz Josef Strauß. Wer ist Ihnen näher?

Wegbegleiter? Meist eher Kritiker, die mich abstempeln wollen. Zwischen Strauß und mir sehen die Leute vielleicht Parallelen was das freie Reden und die klare Ansprache angeht. Zu Trump fehlt mir der Bezug. Ich möchte aber mit keinem der beiden verglichen werden, weil es nicht zutrifft.

Wahlkämpfer: Aiwanger beim Politischen Aschermittwoch in Deggendorf. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ihr Ziel ist es, mit den Freien Wählern 2025 in den Bundestag einzuziehen. Nun gibt es aber im tendenziell populistischen Spektrum womöglich gleich zwei neue Mitstreiter: die Wagenknecht- und die Maaßen-Partei. Woher nehmen Sie die Zuversicht, über fünf Prozent zu kommen?

Zunächst mal sind wir nicht populistisch, sondern bodenständig und nahe dran an den Problemen der Menschen. Beide von Ihnen angesprochenen Mitbewerber tangieren mich nicht: weder die kommunistische Wagenknecht, noch der von der CDU/CSU abgespaltene Flügel. Wir gehen unbeirrt unseren Weg der Mitte.

Sehen Sie bei Maaßen eine inhaltliche Nähe? Ist die Werteunion anschlussfähig für Sie?

Nein, und die werden auch nicht in den Bundestag reinkommen.

Aber die Freien Wähler schon?

Ich gehe davon aus.

Mit wie viel Prozent?

Mit Fünf-Komma-X.

Den Auftakt zum Siegeszug soll der Parteitag bilden. Doch ausgerechnet jetzt dominiert ein Antrag des Landesverbands Koblenz die Debatte, der ein Kooperationsverbot mit der AfD auf allen Ebenen fordert. Glauben Sie, der Antrag wird angenommen?

Die Abgrenzung gegen die AfD ist ja ohnehin seit Jahren unsere Linie, wir nehmen auch keine Mitglieder von dort auf. Von daher bin ich überzeugt: Das wird durchgehen. Über einzelne Formulierungen kann man ja noch reden.

Es gibt auch Gegenwind: aus Niedersachsen, oder auch aus Sachsen – wo Ihr Spitzenkandidat nach der Landtagswahl mit allen Parteien reden möchte. Gibt es da noch Klärungsbedarf für Samstag?

Natürlich müssen wir klären, was der eine meint und der andere reininterpretiert. Aber in meinen Augen sind wir da klar: Es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD.

Der rheinland-pfälzische Landesverband ist klar in Bezug auf AfD, wirkt aber sonst keineswegs geeint. Zwischen Landeschef Stephan Wefelscheid und Fraktionsvorsitzendem im Landtag, Joachim Streit, passt viel mehr als ein Blatt Papier. Herr Aiwanger, kommen Sie am Samstag als großer Einer nach Bitburg?

Das kann durchaus sein.