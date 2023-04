Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vertuschung von Taten, Ignoranz gegenüber den Opfern – die Missbrauchsstudie des Erzbistum Freiburgs stellt den ehemaligen Erzbischöfen Oskar Saier und Robert Zollitsch ein verheerendes Zeugnis aus.

Der Schutz der Institution Kirche und der Priester habe über allem gestanden, so bewertet Eugen Endress, einer der Autoren der Studie, am Dienstag in Freiburg das Fehlverhalten und die gravierenden