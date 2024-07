«Freedom» von Beyoncé: Harris veröffentlicht Wahlwerbespot

Kamala Harris ist noch keine Woche die Präsidentschaftsbewerberin der Demokraten. Ihr Wahlkampf ist schon im vollen Gange.

Washington (dpa) - Die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris hat ihren ersten Wahlwerbespot veröffentlicht. Der knapp anderthalb Minuten lange Clip ist mit dem Song «Freedom» von US-Superstar Beyoncé unterlegt, der auch schon auf Wahlkampfveranstaltungen von Harris gespielt wurde. «Bei dieser Wahl steht jeder von uns vor der Frage, in was für einem Land er leben möchte», sagt die US-Vizepräsidentin in dem Video. Sie wurde am Sonntag von ihrem Chef, US-Präsident Joe Biden, als Ersatzkandidaten der Demokraten für die Wahl im November vorgeschlagen, nachdem er sich zurückgezogen hatte.

«Es gibt Menschen, die meinen, wir sollten ein Land des Chaos, der Angst und des Hasses sein, aber wir, wir wählen etwas anderes. Wir wählen die Freiheit», so die 59-Jährige weiter im Hintergrund. Es gehe um die Freiheit von Menschen, über ihren eigenen Körper entscheiden zu können, und die Freiheit, in Sicherheit vor Waffengewalt zu leben.

«Wir entscheiden uns für eine Zukunft, in der kein Kind in Armut lebt, in der wir uns alle eine Gesundheitsversorgung leisten können und in der niemand über dem Gesetz steht.» Im Video sind unter anderem Auftritte der Demokratin und Zeitungsausschnitte mit Schlagzeilen über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu sehen.