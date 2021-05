Frankreichs Universitäten sind zu, ein Ende des Lockdowns ist nicht in Sicht. Die Studierenden halten Schilder hoch und lassen Mahlzeiten aus. Die Maßnahmen der Politik sind für die jungen Leute bloß ein Tropfen auf den heißen Stein.

Das Ende der Schlange ist nicht zu sehen. Die Reihe der geduldig wartenden Studenten zieht sich vom Eingang der Essensausgabe einer karitativen Einrichtung die Straße hinunter. Während der Corona-Pandemie droht vielen dieser jungen Menschen der Absturz. Nicht wenige kommen nur auf diesem Weg zu einer warmen Mahlzeit.

Immer häufiger wird demonstriert: Die französischen Studenten erwarten mehr Hilfe vom Staat – und vor allem eine einleuchtende Strategie im Kampf gegen Corona. Die Universitäten Frankreichs sind geschlossen, Kurse gibt es nur als Fernunterricht. Auf dem Place de la République in Paris versammeln sich deshalb immer wieder Gruppen, die auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen wollen. Auch Océane, eine junge Frau aus dem französischen Überseegebiet Mayotte, sitzt mit einem selbstgemalten Plakat dort. Sie habe an den Wochenenden als Bedienung in einem Restaurant gearbeitet, erzählt sie. Doch während der Pandemie sei alles geschlossen und sie habe deshalb keine Arbeit mehr. Etwas anderes zu finden, sei im Moment schlicht unmöglich. Océane: „Seit Wochen ernähre ich mich nur von Nudeln und versuche auch einfach mal, eine Mahlzeit auszulassen.“

„Wir brauchen wieder reale Vorlesungen“

Sogar Staatspräsident Emmanuel Macron hat die Misere erkannt und den Studenten versprochen, dass jeder von ihnen zweimal am Tag für einen Euro in der Mensa ein Essen bekommt. Inzwischen zehrt die Situation aber an den Nerven der Studenten. Auch hier hat der Staatschef reagiert: Wenn jemand Hilfe benötige, bekomme er Gutscheine für gezielte Betreuung bei Psychologen. Aufgerüttelt wurde Macron wohl durch einen offenen Brief der 19-jährigen Heidi Soupault, die an der Sciences Po in Straßburg studiert. Sie habe den „Eindruck, tot zu sein“, schrieb sie an den Präsidenten.

Hochschulministerin Frédérique Vidal kündigte jüngst eine Verdoppelung der Anzahl der Psychologen für Universitäten an. Für Florent Tirana reicht das nicht. Der Präsident des Studenten-Beratungsdienstes Nightline rechnet vor, dass in Frankreich im Moment ein Psychologe der Ansprechpartner für 15.000 Studenten sei. Auch mit noch mehr psychischer Unterstützung werde das Problem nicht gelöst. „Wir brauchen wieder reale Vorlesungen in den Hörsälen“, sagt Tirana. Die Studenten hätten Angst, in der Pandemie abgehängt zu werden und zu einem verlorenen Jahrgang zu gehören.