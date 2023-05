Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankreich beginnen die Impfungen schleppend. So will die Regierung die zahlreichen Impfgegner im Land überzeugen. Ein Irrglaube.

Eine Welle des Sarkasmus ergießt sich über die Staatsführung in Paris. Das findige Webportal „Contrepoint“ hat ausgerechnet, dass die Franzosen bei dem derzeitigen Tempo erst im Jahr