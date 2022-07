Beim Thema Energiegewinnung setzt Frankreich voll auf Kernkraftwerke. Die Probleme der Nuklearbranche werden kaum diskutiert.

Es ist ein Satz, den Emmanuel Macron in den vergangenen Monaten bei mehreren Gelegenheiten wiederholt hat: „Die Nuklearenergie ist Frankreichs historische Chance.“ Ein Satz, mit dem sich der französische Präsident in eine Reihe mit seinen Vorgängern stellte, die seit den 1950-er Jahren auf den Ausbau der Atomkraft setzten. Mit Ausnahme des Sozialisten François Hollande, der den Nuklearanteil im französischen Energiemix von 70 auf 50 Prozent senken wollte, schärften sie den Bürgern stets ein, dass es keine bessere und günstigere Alternative für die Energieerzeugung gebe. Jüngst erst erhielt Atomstrom vor allem auf Macrons Betreiben hin das Ökosiegel bei der EU-Taxonomie, die nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten als solche klassifiziert.

In Frankreich gibt es momentan viel Kritik an Deutschland, das sich zu abhängig von russischem Gas gemacht habe. Die Probleme der landeseigenen Atombranche werden in der französischen Öffentlichkeit hingegen wenig thematisiert – Zweifel am vor Jahrzehnten eingeschlagenen Kurs sind unerwünscht. Dabei stehen derzeit 30 der 56 Reaktoren still. Diese werden gewartet, wiesen Risse oder Korrosionen auf oder mussten aufgrund der Hitze heruntergefahren werden, um das zur Kühlung verwendete Wasser nicht in die derzeit ohnehin erhitzten Flüsse zurückzuleiten. Ausgerechnet in der aktuellen Krisensituation wird die französische Stromproduktion 2022 die niedrigste seit 30 Jahren sein, so die Prognosen.

EDF drohen bis zu 60 Milliarden Euro Schulden

Auch deshalb dürfte sich der Schuldenberg des Energiekonzerns Électricité de France (EDF) bis Jahresende auf mehr als 60 Milliarden Euro belaufen – bei einem Umsatz von 85 Milliarden. Aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen exportiert Frankreich im Sommer Elektrizität zu vorher vereinbarten, günstigen Tarifen in Nachbarländer, muss aber durch den Ausfall eigener Reaktoren zugleich teuer importieren. Das setzt den europäischen Strommarkt zusätzlich unter Druck.

Um sich die volle Kontrolle über die Stromproduktion zu sichern, kündigte die Regierung an, EDF wieder komplett zu verstaatlichen. Seit der Teilprivatisierung und dem Börsengang 2005 befand sich der Energieriese nur noch zu 84 Prozent in Staatsbesitz. 9,7 Milliarden Euro soll die Übernahme kosten. Allerdings haben die EDF-Mitarbeiter unter den Aktionären angekündigt zu klagen, da ihnen ein Kaufpreis von zwölf Euro angeboten wurde – 2005 war eine Aktie 32 Euro wert.

Macron will sechs weitere EPR-Kraftwerke bauen lassen

Indem EDF von der Börse geht, entzieht es sich dem Radar von Rating-Agenturen und bestimmten Transparenz-Regeln. Vor allem könne es nur mit staatlicher Hilfe die anstehenden Investitionen stemmen, sagt Nicolas Goldberg von der Beratungsagentur Colombus Consulting: „Kein börsennotiertes Unternehmen wäre in der Lage, einer solchen Anstrengung standzuhalten.“ Tatsächlich hat Macron angekündigt, mindestens sechs weitere Atomkraftwerke vom Typ EPR bauen zu lassen. Die Kosten schätzen die zuständigen Ministerien auf bis zu 64 Milliarden Euro.

Die erneuerbaren Energien hingegen wurden lange stiefmütterlich behandelt. Als einziges EU-Land lag Frankreich 2020 mit 19 Prozent erneuerbarer Energie hinter seinem Ziel von 23 Prozent zurück. Im Mittelpunkt stand – und steht – die Atomkraft.