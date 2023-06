Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Obwohl sie 1979 nicht dabei waren, ereilte vorige Woche einige Abgeordnete eine Art Déjà-vu: Als Armin Laschet und Markus Söder in der Fraktionssitzung von CDU und CSU auftraten, erinnerte sich so mancher an das, was ihm die Altvorderen einmal berichtet hatten. Dass es nämlich eine ähnliche Konfrontation schon einmal gab – vor mehr als 40 Jahren. Und damals endete die Sache mit einem Showdown.

Geschichte mag sich nicht wiederholen, doch Parallelen zu den historischen Ereignissen sind nicht zu leugnen. Denn damals spielte die Fraktion der Union jene Rolle, die ihr heute viele