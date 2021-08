In der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen haben sich die Neuinfektionen verfünffacht – Und was ist mit den Urlaubern?

Die Folgen der Corona-Impfungen machen sich deutlich bemerkbar: Bei den Senioren ist das Infektionsrisiko drastisch gesunken, wie aus den jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Die Lage in den Krankenhäusern hat sich vergleichsweise entspannt.

Wer ist von den Neuinfektionen am meisten betroffen?

Das RKI beobachtet inzwischen vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 34-Jährigen einen deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenz.

Beispiel: In der Kalenderwoche vom 21. bis 27. Juni haben die Gesundheitsämter unter den 20- bis 24-Jährigen 9,6 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner registriert. Fünf Wochen später, also in der Woche vom 26. bis 31. Juli, hat sich die Inzidenz mehr als verfünffacht auf 49,4. In der Altersgruppe 10 bis 14 Jahre stieg sie von 12,1 auf 26,5.

Über alle Altersgruppen hinweg hat das RKI eine durchschnittliche Inzidenz für die letzte Juli-Woche von 18,3 festgestellt im Vergleich zur 25. Kalenderwoche (21. bis 27. Juni) mit 5,8.

Umgekehrt: Schwankte die Inzidenz für die Altersgruppe der 70- bis 74-Jährigen in der zweiten Dezemberhälfte 2020 bis in den Januar 2021 hinein zwischen 130 und 140, ist sie nun auf 4,4 gesunken.

Wie unterschiedlich verteilen sich die Neuinfektionen auf die 16 Bundesländer?

Den RKI-Daten zufolge gibt es bei den Neuinfektionen regionale Unterschiede. Während die Zunahme in Hamburg (Inzidenz 35, Kalenderwoche 26. bis 31. Juli), Berlin (29), Bremen (25), Nordrhein-Westfalen (25) und Schleswig-Holstein (24) überdurchschnittlich ist, sind die Zahlen für Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen (alle 6), Mecklenburg-Vorpommern (8) und Brandenburg (9) niedrig. Rheinland-Pfalz liegt mit einer Inzidenz von 20,3 knapp über dem Bundesdurchschnitt.

Reisen Rückkehrer mit dem Virus im Gepäck?

Grundsätzlich sagt das RKI: „Die Gesundheitsämter können nicht alle Infektionsketten nachvollziehen.“ Wie wenig belastbar die Statistik tatsächlich ist, zeigen diese Zahlen: In den Kalenderwochen 27 bis 30 sind in Deutschland laut RKI 42.431 Neuinfektionen bekannt geworden. In 17.754 Fällen liegen gar keine Erkenntnisse über das wahrscheinliche Infektionsland vor (42 Prozent).

Als wahrscheinlich gilt diesen Angaben zufolge, dass sich 5049 Personen im Ausland angesteckt haben. Das sind knapp zwölf Prozent der Fälle. In der 30. Kalenderwoche ist Spanien das Land, das am häufigsten als Infektionsort genannt wird. Dort haben sich diesen Angaben zufolge in der 30. Kalenderwoche 271 deutsche Urlauber infiziert, gefolgt von der Türkei (233) und Kroatien (115).

Wie sieht’s in den Krankenhäusern aus?

Die Hospitalisierungszahlen sind laut RKI deutlich zurückgegangen.

Beispiel: Im Dezember 2020 und Anfang Januar 2021 wurden pro Woche zwischen 11.000 und 12.600 überwiegend ältere Covid-Patienten in die Krankenhäuser eingewiesen. In der zweiten Hälfte des Juli 2021 waren es pro Woche nur noch zwischen 393 und 474 Personen.

Der Altersmittelwert der Patienten, die auf einer Intensivstation betreut werden mussten, ist von 71 Jahren Ende Dezember 2020 auf 58 Jahre in der 30. Kalenderwoche gesunken. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Denn das RKI sagt zu den Statistiken: „Aufgrund der unvollständigen Erfassung klinischer Daten, zum Beispiel zu Hospitalisierung, stellen die (...) aufgeführten Fallzahlen eine Mindestangabe dar.“